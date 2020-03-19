國內新冠肺炎「再4人解隔離」累積確診108人、26人解隔離

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布，國內新增8例新冠肺炎確診病例，國內累積確診達到108例，除1名死亡，再新增4例解除隔離，總計解除離來到26名。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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中央流行疫情指揮中心指出，昨(18)日國內新增1,202例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計20,014例(含18,579例排除)，其中108例確診(今日新增案101至108)，分別為78例境外移入及30例本土病例。確診個案中維持1名死亡，26名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。有關第2批武漢包機返台361人中，2人有發燒症狀後送(另有1人陪同就醫)，其中1人二採陰性、1人檢驗中；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計210,417例確診，分布於149個國家/地區；病例數以中國大陸80,928例、義大利35,731例、伊朗17,361例、西班牙13,716例及法國9,134例為多；病例中8,811例死亡，以中國大陸3,245例、義大利2,978例、伊朗1,135例、西班牙598例及法國244例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲國內新冠肺炎名單。（圖／翻攝疾管署網站）