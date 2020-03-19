LIVE／今起境管「萬人逃難返國」　指揮中心14:00最新說明

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台灣今（19日）零時起限制非台灣籍人士入境，返國台人均須居家檢疫14日，桃園機場一早就出現「逃難返國潮」，現場搭乘防疫車隊的排隊人龍繞2排看不到盡頭，根據統計，今、明兩天均有9000人左右返台。針對最新疫情及防疫作為，指揮中心下午2點將召開記者會說明。

出席這次記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、社區防疫組副組長莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、醫療應變組副組長羅一鈞以及教育部長潘文忠、桃園國際機場股份有限公司處長李俊德。

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▲桃園機場出現逃難返國潮，防疫計程車排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

指揮中心昨日公布國內新增23例新冠肺炎確診病例，其中21例為境外移入、2例為本土病例。台灣確診已達到100例，近期不少國人赴國外旅行返台後確診，導致境外移入病例暴增。指揮中心昨日宣布從19日零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。

由於歐美等國疫情嚴峻，預期許多旅外台灣人會趁這兩天趕回台灣，今日預報有8881人返台，明日有9000人以上，桃園機場一早就出現「逃難返國潮」，現場搭乘防疫車隊的排隊人龍繞2排看不到盡頭。交通部表示，防疫專車搭乘人數暴增10倍，已緊急協調車輛支援。

▲▼截至上午10點為止，全台確診人數達到100人。（圖／翻攝疾管署網站）