廣州萬孚生物：已供台灣「上萬份」新冠檢測劑　還貼出食藥署公文！

▲廣州萬孚生物研發的檢測試劑。（圖／翻攝萬孚生物）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州「萬孚生物技術公司」16日在官方網站上貼出衛福部食藥署發出的「防疫專案核准輸入」公文，表示自家生產的新冠病毒抗體檢測試劑盒已通過台灣食藥署的專案審批，已向當地供應超萬人份，「心繫海峽兩岸同胞情，萬孚生物將克服困難，持續保障新冠抗體檢測試劑迅速、可靠地抵達台灣同胞手中。」

萬孚生物指出，近日，萬孚生物的新型冠狀病毒（2019-nCoV）抗體檢測試劑盒（膠體金法）通過台灣衛生福利部食品藥物管理署專案審批。

萬孚生物提到，自通過專案審批以來，萬孚生物已向當地供應超萬人份的新冠抗體快速檢測試劑，為當地醫療機構對新型冠狀病毒疑似病例的診斷提供補充和協同檢測工具，「據了解，萬孚生物的新冠快速檢測產品目前已應用至台灣地區的百個醫療機構。」

萬孚生物表示，作為POCT企業，近年來，萬孚生物積極開拓台灣市場，為台灣同胞提供包括膠體金等在內的產品解決方案和技術支持服務，涵蓋妊娠、流感檢測等多個領域。

萬孚生物強調，心繫海峽兩岸同胞情，公司將克服困難，持續保障新冠抗體檢測試劑迅速、可靠地抵達台灣同胞手中，服務台灣當前疫情防控的需要。

▼大陸國務院總理李克強考察抗疫醫療用品，其中包含了萬孚研發的檢測試劑。



萬孚生物還在官網上貼出了食藥署發出的「防疫專案核准輸入」公文，應是發給從萬孚生物進口試劑盒的公司，內文提到，「責公司因應緊急公共衛生情事之需要，依據藥事法第48-2條及特定藥物專案核准製造及輸入辦法第4條規定，提出專案申請輸入醫療器材產品抗體檢測試劑盒（膠體金法），數量100盒（2000人份），製造廠名稱為廣州萬孚生物技術股份有限公司。」

根據陸媒報導，萬孚生物研發的新冠病毒試劑盒，是大陸首批正式獲准上市的新冠病毒抗體現場快速檢測試劑，於2月22日通過國家藥監局應急審批，獲得註冊證，用於體外定性檢測人血清、血漿、靜脈全血樣本中新型冠狀病毒IgM/IgG抗體，15分鐘就能得到結果。

▼萬孚生物在官方網站貼出食藥署公文。（圖／翻攝萬孚生物）

