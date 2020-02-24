Sony新機亮相！首款5G手機Xperia 1 II搭載蔡司鏡頭　有3.5mm耳機孔

▲Sony Xperia 1 II首度搭載蔡司鏡頭。（圖／Sony提供）

記者王曉敏／綜合報導

Sony今（24）日發表了三款Xperia新機，分別為Sony首款5G旗艦機Xperia 1 II及中階機款Xperia 10 II，並透露旗下正在開發的旗艦新機Xperia PRO。

Xperia 1 II

Xperia 1 II（讀作mark two），為Sony推出的首款5G旗艦手機。搭載高通S865處理器，配備8GB RAM及128GB、256GB ROM，並支援microSD卡擴充。搭載6.5吋21:9 4K HDR OLED螢幕，及大容量4000mAh電池並支援無線充電功能。值得一提的是，在智慧型手機逐漸走向「無孔化」的此刻，Xperia 1 II反潮流地保留了3.5mm耳機孔！

相機方面，Xperia 1 II搭載全新三鏡頭相機，更首度搭載了蔡司（ZEISS）鏡頭。三鏡頭同為1200萬畫素，分別為24mm廣角主鏡頭、16mm超廣角鏡頭及望遠鏡頭，並配備3D iToF影像感測元件，帶來更高速、準確的對焦效果。

相機結合Sony自家的Alpha技術與蔡司光學專業，具備高達20 fps高速連拍的的自動對焦功能，搭配每秒60次自動對焦暨自動曝光追蹤計算，並提供人眼及動物眼「即時眼部追蹤對焦」EyeAF功能，在低光源環境下依然能帶來絕佳的成像表現。配備Photography Pro功能，擁有與Alpha相機近似的使用介面，更提供手動設定ISO和快門速度等功能，對攝影愛好者來說更加靈活。

▼Xperia 1 II共有黑、灰、紫3色，台灣預計將於2020年春末，配合台灣電信業者推出5G 服務時於台灣市場推出。（圖／Sony提供）

Xperia 10 II

與去年Xperia 1伴隨Xperia 10相同，今年的Xperia 1 II也有Xperia 10 II的陪伴。Xperia 10採用高通S665中階八核心處理器，微升級至4GB RAM，具備64GB及128GB兩ROM版本。搭載6吋21:9 OLED寬螢幕，並具備IP65/IP68防水防塵標準。

相機方面，Xperia 10 II擁有與 Xperia 1相同的16mm超廣角鏡頭、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭配置，具備21:9比例相片拍攝功能以及4K高畫質動態錄影功能。Xperia 10 II與Xperia 1 II同樣配備耳機孔，電池容量則為3,600mAh。

▼Xperia 10 II共有黑色、白色、薄荷綠及深藍4色，預計將於2020年春季於台灣市場推出。（圖／Sony提供）

Xperia PRO

Xperia PRO可說是今年Sony發表會上的「One More Thing」，該機款為Sony「正在開發中」的新機款。針對影像製作等專業需求，以Xperia 1 II為架構開發同時支援Sub 6與mmWAVE的5G雙模智慧手機。

該機款提供HDMI連接，可作為數位單眼相機和專業用攝影機等的監看螢幕，並可藉由5G通訊將拍攝中的影像數據上傳至伺服器或雲端，實現從拍攝、影像確認到數據高速傳送等多樣功能一機完成。

其規格與Xperia 1 II大同小異，搭載高通S865處理器及8GB RAM、4K HDR OLED螢幕及4,000mAh電池，不過儲存空間則升級至512GB。

▼Xperia PRO可作為數位單眼相機和專業用攝影機等的監看螢幕。（圖／Sony提供）