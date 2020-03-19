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王毅允諾助荷蘭在華採購　荷外交大臣：個別國家政客指責中國完全錯誤

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▲▼王毅出席慕尼黑安全會議。（圖／達志／美聯社）

▲大陸外交部長王毅與和外交大臣布洛克（Stef Blok）通電話。（圖／達志／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

因新冠肺炎疫情，大陸外交部長王毅昨（18日）與荷蘭外交大臣布洛克（Stef Blok）通電話，王毅表示，關於荷蘭在陸之防疫物資採購需求，中國願予以積極協助，在清關、運輸等方面作出便利安排，「中方也願同荷方開展遠程醫療合作，加強醫療專家交流。」

《新華網》報導，王毅提到，雖然中國國內對防疫物資仍有較大需求，但中方秉持人類命運共同體理念，向有需要的國家給予力所能及的幫助，並分享疫情防控經驗。

▲（圖右）荷外交大臣布洛克（Stef Blok）。（圖／路透）

▲（圖右）荷外交大臣布洛克（Stef Blok）。（圖／路透）

對此，布洛克表示，高度贊賞中國採取強有力措施並成功控制國內疫情，並感謝對荷蘭在華採購醫療物資予以便利，「荷方認為中方分享的疫情防控信息和經驗十分重要，願認真學習借鑒。」

王毅指出，中國政府高度重視保護海外中國公民的合法權益，旅荷中國公民將按照荷蘭專業機構建議做好個人防疫，積極配合荷方的防控舉措，「希望荷蘭政府高度重視並維護好他們的健康安全和正當權益，提供應有的醫療保障。」

▲荷蘭因新冠肺炎疫情影響，餐館關閉、街頭冷清。（圖／路透）

▲荷蘭因新冠肺炎疫情影響，餐館關閉、街頭冷清。（圖／路透）

對此，布洛克也承諾，關於中國在荷公民的健康安全，「荷方承諾他們將得到與荷蘭公民同等的醫療幫助。」

布洛克還提到，中國全力抗疫取得顯著成效，荷蘭對中國及時向世界分享信息並提供援助，表達高度贊賞，並期待今後同中國進一步開展合作，「個別國家政客對中國和中國人民的指責是完全錯誤的。」

▲荷衛生部長於議會發言時暈倒。（圖／翻攝環球網）

▲荷衛生部長布魯因斯（Bruno Bruins）於議會發言時暈倒。（圖／翻攝環球網）

關於荷蘭新冠肺炎疫情，《環球時報》今日也釋出一段影片，內容為荷蘭衛福部長布魯因斯（Bruno Bruins）在議會報告時突然暈倒，據悉，布魯因斯並非感染新冠病毒，而是對抗疫情過於疲勞。事後，他也發推特（Twitter）表示，「一周來，因為疫情精疲力盡，現在，要回家好好休息了。」

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