「泡麵罐頭之亂」真相反轉！確診百例爆囤貨潮　鄉民推文揭原因

▲民眾搶購泡麵、罐頭。（圖／記者胡治言攝）



記者黃翊婷、葉國吏／綜合報導

台灣18日新冠確診達到100例，再度點燃民眾防疫意識。18日晚間個大賣場出現掃貨潮，架上許多泡麵、罐頭都已經被買完，引起討論。不過有批踢踢鄉民認為，這些掃貨潮不一定跟疫情有關。

批踢踢有人發文指出，18日晚上前往全聯購物時，發現罐頭、泡麵、麵條的貨架空了一半，衛生紙則是將近全空，由於之前的衛生紙之亂已經被證實是謠傳，如今再次出現搶購潮，讓他十分好奇是否又發生了什麼事，不然不會有這麼多人突然開始搶購物資，「不過，消費者還是會算，衛生紙架剩下貴貴的品牌沒人買，也不是全數搶購一空。」

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▲罐頭貨架明顯也比平常空很多。



對此鄉民看法分兩派，一派人在大賣場也遇到同樣的狀況，「100確診真的引起恐慌，大賣場一堆人」、「是真的有在搶，剛剛去買也看到被掃光」、「剛剛才去，真的泡麵空一半」；另一派人則認為那只是部分地區的情況，「下午吃完午餐去全聯買東西，沒什麼人」、「我才剛從全聯回來，明明東西都很充足」。

▲鄉民拍下快打烊的大潤發狀況。（圖／翻攝批踢踢）

不過也有鄉民ezJapan另外發文「大潤發掃好掃滿」，指出賣場快打烊人潮還是滿滿，不過有人推文認為不一定是因為疫情引起恐慌，而是清明節快到了，有婆婆媽媽為了清明節先買起來，「清明節可以掃墓用 還可以留到中元節拜」、「明明就4清明掃墓」、「也覺得婆媽是為了清明」。