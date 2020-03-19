台南開第一槍！家人接受隔離　高中以下學生「放防疫假」：不列出缺席紀錄

▲黃偉哲開第一槍，若家人接受居家隔離，高中職以下學生放防疫假。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，台累積確診案例已達100人，引起全台恐慌，而台南市長黃偉哲就開第一槍宣布，高中職以下學生與其家屬，若近14日有接受居家檢疫者，期間一律由學校核給學生防疫假，且不列出缺席紀錄，不必到校上課，並由學校規劃在家線上自主學習。

中央流行疫情指揮中心18日公布，國內增加23例新冠肺炎確診病例，創下單日新高紀錄，也引起各界恐慌。對此，台南市長黃偉哲就表示，為了落實阻絕傳染風險於校園之外，並確保校園防疫零風險，因此下此決策。

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▲黃偉哲表示，放防疫假者，不列出缺席紀錄。（圖／記者林悅翻攝）

台南市教育局長鄭新輝也表示，已針對學生及其共同生活家人進行旅遊史調查，要求學生或家屬若有出國、受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，必須向學校報告，並由學校採取必要防疫措施，而目前統計，有100多名學生的共同生活家人有出國史，另外正在接受居家檢疫者則有26名。

另外，市長黃偉哲也提到，若是有此情形者，一律由學校核給學生防疫假，且不列入出缺席紀錄，學生也不用到學校上課，並由學校規劃在家線上自主學習。黃偉哲強調，大人在家檢疫、隔離，但每天相處的小孩卻到學校上課，怕會增加疫情傳染的可能性，因此台南市決定給予學生防疫假。

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