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憂空服員成漏洞！她曝媽飛完歐洲「沒戴口罩還窩客廳」　居家檢疫超隨意

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▲▼飛機,乘客,旅客,航空,空服員,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO擔心空服員會成為防疫漏洞。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，防疫指揮中心18日決議，國籍空勤組員返台後「不列入需強制執行居家檢疫14天之人員類別」。一名女網友就在《Dcard》轉貼相關消息，文中提到母親是空服員，「我媽剛飛完歐洲回來，說要居家檢疫14天，但是她在家沒戴口罩」，忍不住頭痛地直呼「空服員恐成防疫漏洞」

女網友文中表示，身為空服員的媽媽剛飛完歐洲線回到台灣，說要居家檢疫14天，「但是她在家沒戴口罩，我們家也不大，她走過來我都不敢呼吸。」於是原PO決定自己戴口罩，「她不戴口罩，好啊！沒關係，我戴！結果她竟然在那邊『嗚我女兒竟然隔離我～太傷心太難過了』。」

請繼續往下閱讀...

聽到這句話，原PO就解釋「我不是在隔離妳，我是在隔離妳搞不好有從外面帶回來的病菌，好嗎？」然後本來在客廳看電視的媽媽就回房間了，留下越想越氣的原PO，「真的是在哈囉！大人可以不要這麼幼稚嗎？」

▲機師,機長,駕駛艙,飛機。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲疫情對航空業影響甚大。（示意圖／pixabay）

她透露，媽媽在歐洲的時候，有去超市覓食，而且還沒戴口罩，因為在歐洲戴口罩會被當成恐怖分子，原PO媽就只用圍巾遮著而已，「連我媽這種老妹去歐洲都出飯店了，更何況是那些年輕的妹啊們。」

原PO接著表示，她知道這是空服員的工作、沒辦法選擇，班表出來再害怕還是要飛，「只是，可不可以不要成為台灣防疫漏洞，拜託！嗚嗚嗚！要居家檢疫就乖乖閉關14天，戴口罩戴好戴滿，也跟家人好好隔離啊！兩個禮拜而已，沒有這麼難嘛！」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「逼她一定要戴，不能開玩笑的」、「我朋友也是這樣，然後還在外聚餐打卡……有點可怕」、「台灣新增23例了不是開玩笑的」、「長輩都有這種心態，一開始肺炎過年爆出來時我就很認真在防疫了，結果我阿嬤一直在那邊說台灣人只是愛跟風。」

還有人留言批評原PO媽，事後，原PO也在留言處強調，她貼這篇文的用意，是希望大家都要確實做好居家檢疫，「他們不是自己要去疫區的，沒有人想要生病，這篇文的重點是回來後的居家檢疫要確實好嗎？大家說好話存好心做好事，希望大家都身體平安健康。」

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