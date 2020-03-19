快訊／湖北全省防疫點撤除！除了「進出武漢、離開湖北」卡點

▲湖北撤除大部分防疫卡點。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，湖北全省先前設置許多防疫點，不過隨著疫情漸漸控制下來，昨（18）日發布通知指出，全省區域內，除了離開湖北、進出武漢市以外，其餘防疫卡點全部撤除。另外，居住於低、中風險區域的民眾，憑著健康碼「綠碼」或出示健康監測證明，皆可安全有序流動。

據《湖北日報》報導，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部18日發布《關於進一步做好車輛人員安全有序流動工作的通知（下稱《通知》）》，要求各市、州、縣在繼續實施嚴格的離漢離鄂（湖北）通道管控措施基礎上，切實做好車輛、人員安全有序流動。

《通知》指出，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，保留普通公路出省界通道防疫卡點，增設高速公路省界防疫卡點，落實屬地疫情防控指揮部責任，公安、交通、衛健等相關部門配合做好湖北籍離鄂車輛、人員管控工作。

《通知》表明，全省區域內，除了離開湖北省、進出武漢市以外，剩下的防疫卡點全部撤除。「低、中風險區域人員憑健康碼『綠碼』或現居住地村（社區）以上出具的健康監測證明，在全省低、中風險區域安全有序流動。」

至於湖北省低、中風險區域的民眾想要跨省流動，也須憑健康碼「綠碼」或現居住地村（社區）以上出具的健康監測證明，以及目的地單位或村（社區）以上出具的返崗、返鄉、就醫等有效證明，才能允許通行；若不能提供證明者則不予放行。

《通知》強調，進出武漢市通道則繼續執行省、武漢市疫情防控指揮部相關管控政策。「對貨運車輛、返崗復工『點對點』包車實行『綠色通道』政策。」

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～