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台南超前部署社區據點防疫　關懷長輩確保身心健康

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▲台南市社會局強化據點防疫物資和宣導防疫觀念，妥善關照長輩們的身心健康，避免發生群聚感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局強化據點防疫物資和宣導防疫觀念，妥善關照長輩們的身心健康，避免發生群聚感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應武漢肺炎仍處於傳染高峰期，黃偉哲市長強調，高齡者係感染武漢肺炎及發病死亡的高風險族群，因此長輩的防疫絕對不能輕忽，為了讓關懷據點能夠持續成為照顧長輩、宣導防疫、溫馨安全之所在，社會局強化據點防疫物資和宣導防疫觀念，妥善關照長輩們的身心健康，避免發生群聚感染。

▲台南市社會局強化據點防疫物資和宣導防疫觀念，妥善關照長輩們的身心健康，避免發生群聚感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府積極打造健康樂活的高齡友善城市，目前全市有368個社區照顧關懷據點，日前社會局透過台南市工商發展投資策進會，共同協助據點備齊75％防疫專用消毒酒精，並同時提供據點因應武漢肺炎疫情防疫服務處理作為，輔導據點志工服務人員，落實長者進出據點館室量測體溫、使用75％酒精消毒手部等防疫措施，並於志工會議運用宣導防疫短片，加強社區志工服務知能。

▲台南市社會局強化據點防疫物資和宣導防疫觀念，妥善關照長輩們的身心健康，避免發生群聚感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外為了防止群聚感染，健康促進活動課程以戶外空間為原則，長輩倆倆間應距離1公尺以上，為避免近距離同桌共餐問題，可打菜帶回家食用；並宣導社區民眾若有發燒或呼吸道症狀，遵守呼吸道衛生及咳嗽禮節，務必配戴口罩並勤洗手，一同落實據點環境整潔消毒相關措施，全體做好防疫工作，不讓社區據點成為防疫破口。

市長黃偉哲表示，長輩到據點參與活動，不僅能有愉快的社交生活，適度的運動又可提升免疫力，同時透過防疫宣導學習正確防疫觀念，讓長者瞭解預防新型冠狀病毒武漢肺炎最有效、最經濟實惠方式是落實勤洗手、避免觸摸眼鼻口、保持環境清潔及通風等措施。黃市長也感謝關懷據點的工作人員，站在社區第一線為長輩們的健康嚴格把關，並持續提供社區長輩適切的照顧關懷服務。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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