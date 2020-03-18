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女研究生參加婚禮因伴郎中招被居家隔離　網傳「婚禮在這！」業者強烈否認

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▲台南出現47及75等2名新冠肺炎確診病例，引起網友熱議，台南市長黃偉哲呼籲民眾不要臆測及散布未經證實消息，以免觸法。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南出現47及75等2名新冠肺炎確診病例，引起網友熱議，台南市長黃偉哲呼籲民眾不要臆測及散布未經證實消息，以免觸法。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南一名國立大學女研究生，3月7日參加婚禮，但伴郎卻確診新冠肺炎，女研生被居家隔離14天，女研生一同上課學生全數被校方通知自主隔離，網傳這名伴郎即是曾到荷蘭出差的工程師，確診案例47，而被傳辦理婚禮場所業者則強烈否認，台南市生局呼籲民眾不要臆測及散布未經證實消息，以免觸法。

台南市衛生局指出，有關新冠肺炎確診案例第47例及第75例，媒體社群網站各種說法眾說紛紜，引起網友們熱烈討論。衛生局說案47從3月2日至3月5日至荷蘭出差，返國後於3月9日出現微燒及乾咳情形，當日就醫，於3月10日確診，台南市衛生局匡列接觸者居家隔離（包括1名某國立大學學生），目前皆健康狀況良好無不適情形。

請繼續往下閱讀...

案75亦為國立大學學生，2月23日至3月8日至德國，返國後出現流鼻水症狀，13日至診所就醫，16日至醫院就醫17日確診，因個案非常自律自己進行健康管理，並未進校園且在台南的接觸者不多，衛生局持續擴大追蹤中。因此案47及案75並無任何關聯性，且一切防治作為均已滴水不漏，請民眾不需驚慌。

案47是3月7日參加婚禮，案75則是3月8日回國，兩人無接觸；希望大家不要過多臆測及散佈未經證實的消息，以免分散防疫人員的戰力及專注力來解釋消除不實訊息。

黃偉哲市長重申一切疫情相關資訊及防疫作為皆由中央疫情指揮中心公布及指揮防疫作為。請市民朋友們不用對於疫調有諸多揣測聯想，甚至進行肉搜，發布假訊息，破壞社會秩序及影響人的互信。防疫如同作戰，不要因為不當發表的假訊息，影響台南市的防疫戰鬥力

黃市長表示網路上各類假訊息非常多，如有發布、散播疫情假訊息或洩漏個資，損害於公眾或他人者，會依傳染病防治法第63條，科以新台幣3百萬元以下罰金，民眾不得不慎，小心不要觸法。目前尚無社區傳染的風險，一切防疫政策由中央疫情指揮中心指揮進行，確診者相關的居家隔離民眾會接獲衛生局的通知；同理反證，沒有接獲通知的民眾就安全無虞的，還有環境消毒，防疫團隊會認真的完成，業者也充分配合，以確保環境安全。請不要肉搜個人、團體或場所，提供不正確的聯結，造成民眾恐慌不安。

黃偉哲提醒大家，放鬆心情，生活如常，落實肥皂勤洗手，不僅要保持雙手乾淨，也要避免雙手觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節，適時戴口罩，做好相關防護，保護自己也保護他人。面對疫情切勿傳播不實謠言製造恐慌，讓我們彼此重新建立信任關係，一起維護社會和諧與安全。

據了解，台南出現47及75等2名新冠肺炎確診病例，引起網友熱議，被網傳47例舉辦婚禮場所的業者，強烈否認有此事，也未接獲衛生局通知，請網友不要亂傳。

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