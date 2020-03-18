國防部：國艦國造首艘「快速布雷艇」今年交艦

▲蔡英文參加「沱江艦及快速布雷艇」建造開工典禮。（資料照／總統府提供）



政治中心／綜合報導

「國艦國造」今年將完成首艘「快速布雷艇」交艇作業。根據國防部施政報告指出，規劃110至118年達7型71艘交艦目標。

國防部施政報報告書面內容於18日送達立法院，部長嚴德發19日將率官員進行業務報告。國防部施政報告指出，「國機國造」以研發新式高教機為起始，持續提升軍機自製能量，新式高教機原型機已如期於108年9月24日出廠，進入地面測試階段，預劃今年6月首飛，115年達66架交機目標。

報告指出，目前由中科院及漢翔公司輔導國內航太產業加入產製行列，參與廠商逾170家，形成供應鏈，108年預算編列53億餘萬元，產業擴張效益約117億元。今年預算編列63億5,906萬餘元，預估產業擴張效益約138億元，持續推動新式高教機國防自主，促進國內航太產業發展。

報告提到，「國艦國造」採長期規劃、分批造艦策略執行，於105至108年分別啟動「潛艦國造」及「新一代飛彈巡防艦」等7項造艦計畫，目前「高效能艦艇」、「快速布雷艇」及「兩棲船塢運輸艦」等3型艦已執行建造中，迄108年11月14日已完成「高效能艦艇」、「快速布雷艇」首艦安放龍骨作業，預劃今年完成首艘「快速布雷艇」交艇作業，規劃110至118年達7型71艘交艦目標。