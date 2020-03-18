防疫第一線攏免驚　台中醫院自製2千個守護面罩

▲林紹雯副院長（右2）領軍投入自製面罩行列。（圖／台中醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

受到新冠肺炎疫情影響，酒精、口罩、隔離衣等醫療器材用量持續增加，台中醫院為了讓守在第一線的醫護同仁安心對抗疫情，由感控護理師及院內同仁集思廣益，分別手作兩款DIY防護面罩，使醫護同仁在第一線上能更放心，不擔心防疫物資短缺。

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▲林紹雯副院長（前）和同仁一起自製面罩。

感管師李季樺說，第一線醫護人員與病患近距離接觸，防護工作更顯得重要，然而在防疫期間，常常為了防疫物資未及時到位而擔心，尤其面罩對醫護同仁而言，更是重要防護，因此同仁們運用手邊現有資源，選用厚度適中的投影片、雙面膠、鬆緊帶及海綿，DIY防護面罩，可讓同仁避免飛沫傳染物噴濺而感染。

負壓隔離病房副護理長廖曉雯表示，每天在臨床照顧病人，與同仁一起衝鋒陷陣，最在乎的莫過於讓他們安心跟放心，院方超前部署進行防疫會議討論時，每每聽到物資短缺的聲音，總是非常擔憂，如今感謝感管師想到那麼棒的構想，在照顧病人之餘，沒有後顧之憂，能非常安心、放心的在負壓病房工作。

副院長林紹雯說，初步完成2000個面罩投入防疫工作，全院一條心共抗疫情，為第一線醫護人員做好萬全準備，台中醫院會與國家防疫中心一起盡最大努力打贏這場疫情。

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