「癌末總舖師」做7菜1湯：拿鍋鏟充滿力氣！　醫院辦桌圓夢隔天安詳辭世

記者陳俊宏／綜合報導

台中市擔任廚師長達36年的55歲吳順根，罹患大腸癌末期，住在台中醫院安寧緩和病房。他在醫療團隊的幫忙下，拿起鍋鏟熟練做出「七菜一湯」，在醫院餐廳辦桌，而他在圓夢後隔天安詳離世。

吳順根19歲就擔任學徒，每次說起做了36年的廚師工作都神采奕奕，他回想以前不知道被老師傅打罵過幾百次，但仍咬牙撐下去。「川菜」是他的拿手料理，出師後一直在自己熱愛的廚房工作，直到生病後才被迫離開工作崗位。

不幸罹患癌末的吳順根，雖住進安寧病房，但他始終不曾忘記烹飪熱情。因此，主治醫師蔡東啟主任特地召集圓夢計劃團隊，在10日中午為他在「醫院辦桌」圓夢。

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▲▼吳順根罹患大腸癌末期，他在醫院餐廳辦桌圓夢。（圖／台中醫院提供）

在醫療團隊的熱情邀請下，吳順根也答應烹飪自己的拿手好菜，換上一身廚師制服後，他手持鍋鏟熟練翻炒著食材，做出一桌具有川式菜色的七菜一湯。他笑說，平時體力有點虛弱，但只要拿起鍋鏟料理時，就能充滿力氣，相當感謝醫院替他圓夢。而女兒也特地現身給爸爸一個驚喜。

蔡東啟強調， 安寧療護除了減緩病人生理上的受苦，最重要的是協助病人在心理、靈性層面的圓夢，能夠協助病人完成心願，更是醫護團隊最樂見的事。

《自由時報》報導，吳順根在圓夢隔天清晨辭世。家屬透露，吳心跳逐漸變慢，沒插任何管路，安詳離開。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼吳順根做出七菜一湯，和醫療團隊一同用餐。（圖／台中醫院提供）

▲▼吳順根圓夢後隔天安詳辭世。（圖／台中醫院提供）