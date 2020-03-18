基隆3國中生公車上未戴口罩嬉笑聊天　司機勸導「會飛沫傳染」遭反嗆：記你車牌

▲ 基隆3國中生在公車聊天口沫橫飛，司機勸導遭反嗆記你車牌。（圖／示意圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

3月17日臉書社群「基隆人踹共」有網友貼文，16日晚間約6時許，在一輛公車上，有幾名國中學生沒戴口罩，口沫橫飛地嬉笑聊天，公車司機勸告學生說：｢你們沒戴口罩在車上屬於密閉空間聊天說話會飛沫傳染！｣沒想到竟有學生不覺得自己有錯，和司機對嗆說：｢把車號記下來｣。貼文一出引發網友熱議，有的批評學生，也有人指責司機。

搭車民眾將過程貼文到臉書社團，引發網友熱議，有網友留言「現在學校教育真的失敗徹底了」、「帶口罩是尊重也是保護自己與別人」、「現在就是有疫情，在公車上少講話是會死？」、「司機是善意提醒司機沒錯」、「公車是沒禁止聊天，但公車是密閉空間每個人間距不到1公尺，在非常時期戴個口罩搭大眾運輸有那麼困難嗎？」

事後，有民眾表示，在疫情蔓延時，謝謝公車司機為乘客著想並勇敢直言，也有人說，本來就沒有硬性規定要戴上口罩，國中生只是在聊天，但應該彼此注意避免傳染。此3名國中生的學校表示，學生有主動向老師認錯，校方也藉此機會對他們進行品德教育，要對社會付出關懷。

上公車到底要不要戴口罩？基隆市公車處長陳新埤表示，目前中央未統一規定沒戴口罩不能上公車，但市公車處有在公車上張貼「為維護您的安全，搭乘公車請戴口罩，如有發燒、咳嗽等症狀，請勿搭大眾運輸工具」。但公車屬密閉空間容易傳染，司機會勸導上公車戴口罩。

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