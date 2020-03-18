美女銀行員防疫上班口罩不離身　悶久竟變「大花臉」急求醫！



▲因長期戴口罩鵝蛋臉變成「大花臉」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，民眾紛紛戴上口罩來防疫，不過在高雄卻有一名30歲的女性銀行行員，原本貌美的她，因長期戴著口罩，臉蛋竟出現不少一顆顆紅色膿皰，變成「大花臉」，收治此案例的衛福部旗山醫院皮膚科主任宋朝祥表示，研判是長期配戴口罩造成皮膚處於高溫、潮濕的環境，加上口罩與皮膚摩擦而引起皮膚發炎。

▲旗山醫院皮膚科主任宋朝祥。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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收治此案例的衛福部旗山醫院皮膚科主任宋朝祥表示，近日民眾因長期戴口罩，發現不少病患臉部都出現「紅痘臉」，有膿皰、泛紅的症狀。一名30多歲女性銀行行員，原本就皮膚敏感，因為工作關係必須跟許多民眾接觸，因此口罩不離身，配戴8小時以上，導致臉部皮膚惡化，變成「大花臉」。

宋朝祥表示，發現紅疹或膿皰多位於與口罩直接接觸的耳下、下顎處及雙頰處，因此研判是長期配戴口罩造成皮膚處於高溫、潮濕的環境，加上口罩與皮膚摩擦而引起皮膚發炎。

▲不少人因長期戴口罩，鵝蛋臉變成「大花臉」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而民眾要如何配戴口罩才能防範皮膚發炎？宋醫師建議每隔1、2小時就取下口罩5至10分鐘，讓皮膚透氣舒緩，也可用清水清洗皮膚油脂及汗水等。另外，須長時間配戴口罩的民眾可用材質較為柔軟的衛生紙、乾淨的紗布等，墊在口罩內襯與與較敏感的耳後皮膚，減少摩擦引起的症狀。