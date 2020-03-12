檢舉比超速可惡？台鐵「吹哨者遭記過」　慣性超速司機僅需教育訓練

▲立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪事故將滿一年半，去年仍有台鐵司機員學不乖，被爆出短短12天內超速8次，甚至以90公里飆往車站。然而立委邱顯智指出，該名超速司機僅被要求進行3天教育訓練，檢舉超速司機的2名台鐵人員卻被記過，他表示，「台鐵懲處說真話的人，根本沒把行車安全放眼裡」。台鐵則表示，「超速跟洩露資料都需要懲處」。

台鐵去年11月被爆出司機員慣性超速，有司機員利用ATP在進站號誌機的寬限值漏洞慣性超速，12天內超速8次，甚至有司機員利用系統寬限值，未遵守黃燈號誌，降速至60公里以下，以時速90公里開往車站。

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立委邱顯智表示，台鐵的檢討報告，內容全都是在檢討吹哨者洩密，針對超速司機員，僅要求進行3天教育訓練，卻對2名吹哨者記過處理，相當不合理。

▲去年台鐵司機被爆出慣性超速。（圖／台鐵局提供）

邱顯智指出，台鐵的ATP考核記錄表無法顯示超速紀錄，該名慣性超速的司機員紀錄表內完全沒有超速紀錄。台鐵調查超速的方法是倚靠指導工務員，然而全台指導工務員僅40人，每天開車車次卻高達1200輛，每人每天至少要看30輛車的行車紀錄，有的車次還是從台北開到屏東、台東，直言「怎麼可能看得完？」

邱顯智表示，若不是有吹哨者勇敢檢舉，台鐵、搭車旅客永遠都不知道司機員慣性超速，然而台鐵卻是選擇懲處說真話的人，社會大眾絕對不能接受。對此，台鐵局副局長杜微表示，超速司機員與吹哨者的懲處是兩件事，依規定不可擅自翻閱ATP行車資料，因此吹哨者才會被懲處。

邱顯智反問，「你覺得行車安全重要，還是防止人家去看ATP資料重要？」杜微則回應「兩個都重要」。邱顯智痛批，「台鐵根本沒把行車安全放在眼裡，吹哨者沒講的話，根本也抓不到超速司機」。

杜微表示，將在一個月內針對此事提出報告與建議，研擬以科學方法協助取締超速者。運安會主委楊宏智表示，飛機上早已有紀錄超速的記憶卡，只要插入電腦，就可以立刻知道有沒有超速，若台鐵有需要，運安會可協助導入相關技術。