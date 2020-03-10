普悠瑪ATP故障高達631筆　官員擺爛卸責遭彈劾

▲針對普悠瑪列車翻車事故，監察院彈劾鹿潔身、柳燦煌及吳榮欽3人。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

2018年發生普悠瑪列車翻車事故，造成18死200餘傷，監察院10日彈劾交通部台鐵局前局長鹿潔身、前副處長柳燦煌以及綜合調度所所長吳榮欽，3人以11票全數通過彈劾，移送公懲會。調查發現，普悠瑪列車運轉ATP故障紀錄就有631筆，但行控事室從未關心故障未顯示於監視螢幕，時間長達五年。

監委李月德調查指出，事故列車限速每小時75公里，卻以141公里速度經過彎道，判斷為超速，第二，造成司機慌張原因是，列車主風泵異常，列車動力時有時無，導致進入新馬站彎道未依規定減速，最後，ATP（列車自動防護系統）被司機員關掉，且遠端監視系統也未連線，導致調度所無法從螢幕判斷哪部車關掉螢幕，這三個為事故主要原因。

李月德說，司機員將速度推到最高，卻幾乎沒有煞車，很多環節都有漏洞，釀成事故發生，包括安全管理制度不完善，主風泵異常卻為找出原因並修復，司機員管理未落實，相關人員沒辦法採取應變處置排除異常，司機員未能即時判斷車輛異常原因，進行適當處置。

李月德指出，柳燦煌擔任機務處副處長，他在採購普悠瑪時，審查日車公司程序書中，沒有將ATP遠端監視系統列入檢查，沒有驗收測試，導致購車到發生事故期間都沒有連線，而處長主張有授權章，驗收過程由副處長審定同意並決行。



至於綜合調度所所長吳榮欽，李月德說，由於遠端監視系統操作管理是調度所執掌，須進行遠端監視，確保行車安全，吳榮欽也是普悠瑪試車專案小組成員，ATP是否符合購車規範，並未測試，他也未提出異議。

此外，李月德提到，本案普悠瑪列車運轉ATP故障紀錄就有631筆，也就是開車駕駛向調度所行控室人員報備，然而行控室卻從未關心故障未顯示於監視螢幕，時間長達5年。

最後，李月德表示，鹿潔身對於局務運作很熟悉，未能督導駕駛員執行職務，未發現ATP系統未連線，未查明影響行車安全原因等，這個責任要局長來負。

李月德指出，調度所的行控室認為監視系統是機務處的事情，認為人手不夠，因此沒有去看，僅是做書面紀錄，很多車種都有裝ATP，「但他們可能沒有很在意這個東西」。

監委方萬富說，吳榮欽辯稱，ATP的連線是機務處的事，但他認為，機務處職責是維修、保養，吳榮欽負責行使、保管、使用，一般駕駛員故障會記錄下來，給調度所調查員 ，一共有631書面資料，而當初花了1800萬勞務採購連線，是要避免大里事件的前車之鑑，來做網路提升機制，而一個所長5、6年之中不曉得這件事情，所以違失相當嚴重。