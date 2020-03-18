綠委要求留學生「上飛機至少有一片口罩」　何啟功：今天儘速處理

▲許多國外留學生一「罩」難求。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎席捲全球，至今已破20萬人確診，許多交換生也訂購機票準備回台，但卻爆出買不到口罩窘境。民進黨立委黃秀芳今（18）日在立院質詢提到，指揮中心應優先解決返台留學生口罩問題，「上飛機前至少要有一片口罩」。對此，衛福部次長何啟功表示，會把議題帶回指揮中心討論，今天會儘速處理。

衛福部長陳時中上午出席立法院衛環會進行書面報告提到，新冠肺炎疫情比當年SARS還嚴重，在歐洲以「超驚人」速度傳播中，原本信賴的歐洲公衛與醫療體系，也全面崩盤，「當初就預估第二波會從歐洲近來，但沒預估到會快成這樣」，現已決定在限度經濟、外交活動中，做全面性境管。

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▲衛福部次長何啟功出席立法院衛環會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃彥芳在質詢中提到，歐洲疫情大爆發後，許多交換生也急著返國，但到處買不到口罩，打電話到外交部與外館也求助無門，如果全部都沒有戴口罩上飛機，希望指揮中心能協助解決，至少讓返台學生「上飛機前能有一片口罩」。

她另提到，希望指揮中心與教育部統計有多少留學生將返台，並準備充足的口罩量請外館人員先行發放，不然在飛機上密閉空間，感染量非常大，也可能成為台灣防疫一大問題。

何啟功回應，因應歐洲台人大量返國，機場將開始販售口罩，現在一天供應2、3萬片不是問題。而交換生若為2月初前往，相信他們都有戴著口罩，比較危險的可能是去年出發者。他提到，下午會將議題帶回指揮中心討論，並協調外館予以協助，今天會處理，而返台留學生若乘坐國籍航公司，也有望請航空公司協助提供。