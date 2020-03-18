染疫南部大學生聚餐同學1人發燒　指揮中心：採檢中

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內第75案新冠肺炎確診病例為南部某國立大學學生，曾經赴德國旅遊，返國後自主健康管理並未進入校園，不過期間曾和2名系上同學聚餐，且有1人出現發燒情況。指揮中心今日表示，這2人列為接觸者，有症狀那位正在採檢當中。

指揮中心昨日公布國內確診新冠肺炎個案當中，案75為南部20多歲男性，2月23日至3月8日至德國旅遊，教育部高教司司長朱俊彰昨表示，這名個案返國後主動與學校聯繫，當時德國尚不屬3級旅遊警示區，但校方警覺請他在租屋處自主健康管理，並且在期間出現症狀而進行採檢。他這回國到確診這段時間都沒有進入校園，但是有和2名同學在校外聚餐，被列為接觸者。

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校方昨說明指出，2名同學中有1人發燒37.8度，但無肺炎現象，指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，目前瞭解，1位沒有異狀，另外1位採檢中，有結果會再對外公布。

朱俊彰說明，根據停課標準，大專校院有1名師生確診，該師生所修或授課都要停課，而案75並未進入校園，並未達到標準，但學校謹慎起見拉高防疫規格，針對2名聚餐接觸者所修習課程改為線上授課，並請相關師生自主健康管理，建議不要到校，學校也已展開消毒工作。