英國飛上海機票一張18萬！　留學生媽媽「霸氣狂搶」：這時候錢還考慮嗎？

▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

新冠病毒疫情不斷擴散，歐美也都成為重災區，許多留學生紛紛返國。一名大陸家長也透露，為了讓兒子回家操盡了心，好不容易搶到一張逼近4萬人民幣（約18萬元新台幣）的直飛機票，一點也不覺得貴，「這個時候錢還考慮嗎？貴嗎，一片羨慕好嗎？」

根據「杭州日報」報導，浙江湖州一名陳媽媽表示，自己先前與當地家庭簽了監護合約，讓兒子在英國拉夫堡文法學校上中學，但最近因為疫情越發嚴重，想讓孩子快點回家。

▲英國新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

本來已經買好了東航18日晚間起飛的航班，但陳媽媽在前一天早上被通知航班取消，經過一整天瘋狂地刷票，直到人都要虛脫，終於在昨天下午「運氣爆發」搶到一張國航直飛上海的票，凌晨4點起飛「經濟艙直逼4萬（人民幣）」。

而若是昨天再搶不到票，陳媽媽本來已經準備和13名乘客一起包機，1人15萬人民幣（約67.5萬元人民幣），座位賣得非常快，若是1人包機則要價170萬人民幣（約765萬元人民幣），「下午再晚一步，我們包機就打算支付了」。

陳媽媽表示，錢已經是小事了，只怕兒子無法順利搭機，「我的腿都軟……我們兒子小呀，這幾天一直擔心，監護家庭一旦自顧不暇，有沒有可能終止合同。萬一學校再一停課，我都不敢想……」。

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