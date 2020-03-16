　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

遠距學習配上手機AR　整個太陽系都可以搬回家

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼使用iPad或iPhone上的App，並搭配上AR功能，一樣可變成遠距學習的知識工具庫。（圖／Apple提供）

▲使用iPad或iPhone上的App，並搭配上AR功能，一樣可變成遠距學習的知識工具庫。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

抗疫期間，如果有遠距學習的需要，許多家長總是會認為得搭配上視訊課程才算真正的學習；事實上，學童留在家中抗疫的日子，其實不一定對著書本或螢幕進行「視訊課程」才算學習，活用iPad或iPhone上的App，並搭配上AR功能，一樣可變成知識工具庫。

例如就像一本百科全書的AR App《JigSpace》，將平板沉悶的知識課題變成一個個有趣的3D影像，配合近年手機遊戲常見的AR功能，可將3D影像置入於現實場景中，用戶可隨意縮放物件比例，按照指示互動、認識事物的原理。

附有1,100件AR物件存庫的《Jig Station》，則是讓用戶自製AR影像的入門級工具，成品更可匯出到《JigSpace》與朋友分享。利用iPhone及iPad，也可好好的學習。

而在《JigSpace》當中學童們可以學習到哪些知識呢？舉例來說，像是「門鎖的內部是怎樣運作的？」、「電池裡面的能量是怎樣形成的？」這些科普知識；又或者可以利用裝置，帶著小朋友探索地殼之下，或是組裝曾到訪土星的卡西尼號（Cassini Saturn Probe）。這些有趣的學習知識，在App中不只會一一解答，還讓你逐一親自細看，按步驟將它們拆解，觀察內部構造。

▲▼使用iPad或iPhone上的App，並搭配上AR功能，一樣可變成遠距學習的知識工具庫。（圖／Apple提供）

▲▼利用裝置的AR功能，將可帶著小朋友探索地殼之下。（圖／Apple提供）

▲▼使用iPad或iPhone上的App，並搭配上AR功能，一樣可變成遠距學習的知識工具庫。（圖／Apple提供）

ET快訊
新增6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54：去一個不夠，有去第二個
美國職棒首例新冠肺炎確診！　洋基小聯盟球員發燒中鏢
「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味　「身材大走鐘」牽馬
女星連劈2男「榨乾當提款機」！結婚不登記露餡　拿爸開刀當藉口
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

遠距學習配上手機AR　整個太陽系都可以搬回家

宏正科防疫提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務

Apple提倡防疫可靠資訊　疫情資訊App優先審核

玩美移動為美妝企業防疫　免費提供「A.R.T線上即時AR遠距訓練系統」

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

遠距學習配上手機AR　整個太陽系都可以搬回家

宏正科防疫提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務

Apple提倡防疫可靠資訊　疫情資訊App優先審核

玩美移動為美妝企業防疫　免費提供「A.R.T線上即時AR遠距訓練系統」

美職首例確診！大聯盟恐再延賽　估至少延到5月底

花蓮聯結車臨停路邊佔機車道　23歲女騎士返家追撞慘死

思覺失調隨機殺人案　侯友宜痛心：籲中央明訂送醫規範

不斷更新／法國增36死創新高！德國關閉5國邊境　西班牙暴增2045例

美股道瓊期指重摔逾1000點　台指期開盤下跌108點

大陸新增16例確診！　12例為「境外輸入」個案　

子瑜隔離11天首曝近況！　「居家照曝光」PO文飄台灣味…網心疼：瘦好多

德國5426確診11死　內政部長：16日開始封鎖5國邊境

WHO：中國以外新冠肺炎確診病例達到72469例

藥師遭婦人逼下跪道歉　行政院：譴責任何人身攻擊行為

丫頭跟鄧紫棋唱KTV！　娃娃音《泡沫》讓她笑到唱不下去

3C家電熱門新聞

蘋果新iPhone傳官網直接上架

iPhone 9新概念影片釋出

華為P40 Pro Premium韓網站現身

宏正科防疫提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務

當遊戲變工作　電競賽評請辭走人

3C達人5招教你破解山寨AirPods

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

Apple暫時關閉大中華地區以外的Apple Store

手機AR一樣可成為遠距學習利器

LINE聊天機器人推薦 小歐陪你抬槓超有趣

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

FB上互搜就變...「建議好友」？

LINE招募技術實習　「LINE TECH FRESH 技術新星人才計畫」開跑

AirPods Pro新手入門技巧大公開！　一次看懂如何操控

更多熱門

相關新聞

Apple遞交「視線加密」專利

Apple遞交「視線加密」專利

有時在公共場合使用手機，若是當中有著一些較為私密的內容總是不希望被陌生人看見，過去大部分在意手機內容被窺的人都會在螢幕上貼上一層防窺保護貼，而現在Apple向美國專利商標局遞交了一項新技術專利申請，這項技術會根據使用者的視線顯示螢幕上的訊息，使用者視線沒有看的地方將會直接模糊處理。

蘋果大秀續航力　iPhone 11 Pro一鏡到底拍攝5小時4K影片

蘋果大秀續航力　iPhone 11 Pro一鏡到底拍攝5小時4K影片

蘋果42間中國門市已有38處重啟營運！　天津、上海仍有門市關閉中

蘋果42間中國門市已有38處重啟營運！　天津、上海仍有門市關閉中

防疫期間iPhone如何清潔？蘋果官網祭消毒指南

防疫期間iPhone如何清潔？蘋果官網祭消毒指南

網曝「安卓手機」最強機種！螢幕摔破照樣可以滑

網曝「安卓手機」最強機種！螢幕摔破照樣可以滑

關鍵字：

遠距學習ARiPadiPhoneJigSpace

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

北部男高中生感染　首例全班停課

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

東尼大木遭爆硬上前輩女友「性侵定罪」！重返AV界受阻

新店隨機殺人供稱「有精神問題」　謝祖武怒：法官你們怎麼看？

增6境外移入個案！護理師嗆：愛玩自己擔

戴資穎本季首冠到手將重返世界球后

出國玩確診害同事遭隔離　指揮中心說話

更多

最夯影音

更多
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面