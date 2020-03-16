遠距學習配上手機AR　整個太陽系都可以搬回家

▲使用iPad或iPhone上的App，並搭配上AR功能，一樣可變成遠距學習的知識工具庫。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

抗疫期間，如果有遠距學習的需要，許多家長總是會認為得搭配上視訊課程才算真正的學習；事實上，學童留在家中抗疫的日子，其實不一定對著書本或螢幕進行「視訊課程」才算學習，活用iPad或iPhone上的App，並搭配上AR功能，一樣可變成知識工具庫。

例如就像一本百科全書的AR App《JigSpace》，將平板沉悶的知識課題變成一個個有趣的3D影像，配合近年手機遊戲常見的AR功能，可將3D影像置入於現實場景中，用戶可隨意縮放物件比例，按照指示互動、認識事物的原理。

附有1,100件AR物件存庫的《Jig Station》，則是讓用戶自製AR影像的入門級工具，成品更可匯出到《JigSpace》與朋友分享。利用iPhone及iPad，也可好好的學習。

而在《JigSpace》當中學童們可以學習到哪些知識呢？舉例來說，像是「門鎖的內部是怎樣運作的？」、「電池裡面的能量是怎樣形成的？」這些科普知識；又或者可以利用裝置，帶著小朋友探索地殼之下，或是組裝曾到訪土星的卡西尼號（Cassini Saturn Probe）。這些有趣的學習知識，在App中不只會一一解答，還讓你逐一親自細看，按步驟將它們拆解，觀察內部構造。

▲▼利用裝置的AR功能，將可帶著小朋友探索地殼之下。（圖／Apple提供）