防堵校園疫情！北市國中小「周一至周五室內、外場地禁止開放」

▲教育局指出，23日起國中、小校園週一到週五室內、外一律全面暫停開放，高中職以上則維持暫停室內空間開放。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

為因應新冠肺炎，台北市教育局自1月31日起即公布暫停校園室內場地開放，近日疫情持續加溫且發生學校停課情形，為強化校園防疫安全及降低學生感染風險，教育局今（17日）指出，23日起國中、小校園週一到週五室內、外一律全面暫停開放，高中職以上則維持暫停室內空間開放。

教育局表示，考量室內空間為學生開學後主要使用空間，為避免校外不特定人士使用室內空間徒增感染風險，1月底公布暫停校園室內場地開放，近日接獲國中、國小家長反映，校園場地開放使用對象為不特定人士，且依據疫情指揮中心公布之感染個案，多具有國外旅遊史，校園開放時間無法掌握使用對象之旅遊史，且考量運動民眾即使戶外空間仍有碰觸校園戶外設施之可能性，如遊戲設施、廁所、司令台、爬竿、座椅、穿堂布告欄，多次建議在疫情尚未趨緩前，應該全面暫停校園開放。經多方意見蒐集及討論，教育局決定市立國中、小校園室內、外空間一律全面暫停開放。

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教育局表示，考量假日無學生進入校園且顧及假日市民運動人數較多，週六、日仍維持校園戶外場地開放，惟仍請學校於週一上學前加強校園環境清潔消毒。另外考量疫情變化快速且日趨嚴峻，教育局隨時因應變化調整各項政策，本次校園場地暫停開放將持續到學期結束，考量部分場地出租涉及契約約定事項，學校得依原契約約定期間期滿後始暫停場地開放，惟學校仍得與承租單位雙方合意後提前結束場地租借。

