▲ 321世界詩歌日，新北市圖邀大家用書名創意作詩。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接3月21日「世界詩歌日」，新北市立圖書館特別推出「書架上的現代詩」活動，邀大家利用書名，創意寫詩，玩出浪漫詩意風景。「書架上的現代詩—到圖書館動手作詩」即日起徵件至4月20日止，共分社會組與學生組，最優作品可獲得8000元圖書禮券獎勵。

每年的3月21日是聯合國教科文組織訂定的「世界詩歌日」，為推廣文學閱讀，新北市立圖書館特別推出結合閱讀與創作的「書架上的現代詩」活動，邀大家發揮創意，一起來玩詩，展現新詩創作的無限可能。

新北市立圖書館表示，「書架上的現代詩—到圖書館動手作詩」是2019年圖書館參與式預算計畫獲得第三名的優選作品，提案的朝陽科技大學副教授劉福田表示，希望可以讓大家用趣味的方式玩文學，推廣詩及閱讀。

劉福田說，運用不同書名的排列組合來寫詩，可以破除大家對寫詩很難的心理障礙，更可以挖掘創意，寫出更加貼近生活的新詩。此外，將書架上的書重新排列組合，不止書本內的文字，書本外更多了一層故事，讓閱讀更增添不同的況味。

「書架上的現代詩—到圖書館動手作詩」活動徵件至4月20日止，分學生組與社會組二組，只要到新北市立圖書館總館及各分館，將書架上的書排成一首現代詩，完成作品拍照後寄至徵件信箱。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢。

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