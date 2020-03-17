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淡古小白宮防疫最佳代言人　百年「水管頭」提醒您要勤洗手

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▲ 淡古小白宮防疫最佳代言人 百年「水管頭」提醒勤洗手。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

▲ 淡古小白宮防疫最佳代言人，百年「水管頭」提醒您要勤洗手。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

記者郭世賢／新北報導

擁有百年歷史的水管頭是淡古防疫任務中的最佳代言人！新北市定古蹟「前清淡水關稅務司官邸（小白宮）」的花木之間，藏有一座相當特別的水管頭，這座獨特的水管頭設立於日治時期，全名為「郵筒型立式消火栓」，長31公分，寬31公分，高88公分，底座則是8邊形，上面有圓筒形長管，並設有出水口與開關，整體造形類似郵筒，見證臺灣衛生史上的重要文物，就像防疫大使提醒大家勤洗手。

根據調查研究報告，當年的日本政府為了適應臺灣亞熱帶的氣候、改善衛生條件，在淡水鋪設了全臺首座自來水道「滬尾水道」，為了讓漢人居民也能使用，在協興街（今重建街）、元吉街（今清水街）上，建立了數個水管頭，除了方便取水，同時也兼具消防功能。時至今日，唯一留下來的水管頭，見證了百年來臺灣公共衛生的變遷，超過百歲的水管頭，就像淡古的防疫大使，提醒來訪的遊客，勤洗手是防疫的不二法門。

請繼續往下閱讀...

淡古館長柏麗梅表示，目前古蹟群的防疫措施全面升級，位在滬水一方的積木共和國目前暫停開放，其它各館每日皆有專人定時清潔打掃，入館前需量額溫，溫度超過37.5度者不開放進館，入口處備有酒精供民眾消毒，進入古蹟參觀也建議戴口罩，防疫不妨藝。淡古相關訊息可上官方網站：www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。

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