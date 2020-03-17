南部某大學個案確診停課防疫　衛生局籲學生配合校方自主管理

▲台南市長黃偉哲希望所有回國的市民，都能夠實施自主健康管理，勤以肥皂洗手，適時戴口罩，避免形成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對南部有國立大學傳新冠肺炎疑似病例，台南市衛生局查證係該校有學生出現症狀，至醫院檢驗時，該校緊急通知學生暫時停止上課，改由線上學習，並執行自主健康管理；衛生局尊重該校之防疫政策，另有關第五類法定傳染病相關疫情資訊，仍應由中央流行疫情指揮中心統一發布。

衛生局表示，有關該國立大學出現疑似個案，該校學區較廣，學生、教職行政人員人數多，所以校方決議超前部署採取相關校園防治措施，先請學生勿到校，使用數位學習或視訊修習相關課程，進行自主健康管理，出入人群密集公共場所應戴口罩及每日量體溫，衛生局對此表示肯定尊重。

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衛生局強調，國際新冠肺炎COVID-19疫情逐漸升溫，歐洲各國陸續傳出肺炎感染確診病例，國人出國不小心感染難以避免，籲請民眾，除非公務之需，近期盡量避免至國外旅遊。

台南市防疫指揮官黃偉哲市長，擔心清明時節將至，因應大量回國民眾，確保不會造成另一波感染，希望所有回國的市民都能夠實施自主健康管理，勤以肥皂洗手，適時戴口罩，避免形成防疫破口。

黃偉哲市長再次提醒民眾，為嚴厲打擊假消息，警方等單位持續關注臉書（個人、粉絲團、社團）、PTT、推特等網路平台，如有嚴重不實資訊，收集相關證據後，主動函送警察局、刑事警察大隊調查。

黃偉哲除請請民眾勿修改簡訊、電子郵件內容散佈虛偽資訊，另請該校學生依據校方指示，配合相關校園防疫作業。他提醒民眾，有關第五類法定傳染病相關疫情資訊統一由中央流行疫情指揮中心統一發布，散布「流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。

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