為一句話簽「救扁二法」？　賴品妤澄清：完全與陳水扁無關





▲賴品妤。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委蔡易餘17日被爆出，2月底提出《會計法》修法草案，要將國務機要費案除罪，本周還將提案修《赦免法》，遭外界質疑是幫特赦前總統陳水扁鋪路。針對自己也有簽署《會計法》修法草案，立委賴品妤17日強調，這完全跟陳水扁無關。

根據《鏡週刊》報導，蔡易餘在新國會開議後，提出將國務機要費案除罪的《會計法》修法草案，並且在3月3日朝野無異議狀態下順利完成一讀程序，交付財政委員會審查。不過蔡易餘連署過程中，其實碰了不少軟釘子，有北部立委看到與國務機要費有關，就直接拒絕；而賴品妤願意連署，是因為蔡易餘連署時向賴品妤勸說，「少年人就是要救阿扁啊！」

針對自己簽署《會計法》修法草案，賴品妤17日在臉書上坦承，自己確實有連署該法案，但是是因為這個議題早已被討論多時，是不分政黨、中央或地方政府都要面對的議題。因為過去辦理特別費的相關程序及業務承辦人員，大多承接上級長官之指示辦事，而按慣例行事，正因為如此，才更應該給予這些基層承辦人員善意保護。

身為法律人的賴品妤強調，法律不該為了個案服務，因此她簽署此法案並非如同報導所言，事實上完全與陳水扁無關。至於陳水扁特赦議題，這本身就是法律問題，不應該被政治操作，任何有關特赦的討論，都應該遵循法律規定，「我一貫的立場就是秉持程序正義下依法處理，並尊重總統職權。」

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