防清明成疫情破口！姓族宗親祭祖「最多30人」　搭配直播分散人潮

▲內政部政務次長陳宗彥發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

清明節即將到來，返國返鄉掃墓恐造成人潮移動與群聚，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已鼓勵各縣市採取掃墓分流，納骨塔也做了門禁管制，桃園葉姓大宗族與鄭姓家族，經協調後也改由經理人為代表，將祭祀人數控制在30人，其餘宗親就以直播觀看。

指揮中心指揮官陳時中日前提到，清明掃墓希望說能盡孝心就好，內政部也有一些規劃，包括取消傳統納骨塔法會、清明節禁止入塔。

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陳宗彥表示，3月初就開始與各縣市政府溝通協調，因應指揮中心頒布的活動指引，將傳統納骨塔辦的法會取消，鼓勵分流，清明節那幾天也禁止入塔。過去很多民眾服務措施包括接駁車，現在也洽商取消，有些則是管制上車人數及量測體溫。

至於桃園葉姓大宗族，過去祭祖動輒上萬人出席，考量大型人潮群聚會成為防疫破口，內政部已協調派經理人做代表，將出席人數控制在30人；鄭成功祭典過去都有海內外鄭姓家族一起參與，此次經協調後，也是一樣控制在30人，並同步直播。

陳宗彥重申，清明節即將到來，內政部鼓勵民眾可從現在開始祭祖，除了公私立的賓葬設施外，桃園地區同姓氏宗祠，每次祭祖都高達六七千、甚至上萬人，已請宗親會開會決定用各房代表方式做處理，鼓勵線上第二分流，「請大家心意到到，相信祖先都會保佑所有子子孫孫。」