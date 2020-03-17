錢沒有不見　只是變成另一種樣子　存不到錢的7個理由中肯到落淚

▲存款很重要，但很多時候存不到錢並不是自己不願意，而是錢包不肯哪。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

儲蓄是美德，也是一種自我實現的表現，存款多的人不僅會被認為比較有理財觀念，在遇到任何狀況、急需用錢時，更可以隨時派上用場。雖然「存款很重要」的想法人人都有，但現在很多人即使出社會多年，存款仍然少得可憐，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網友們存不到錢的7個理由，每一個都中肯到落淚。

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人生無常及時行樂

無常就是常態，明天跟意外不知道哪個會先來，許多人將及時行樂的理念貫徹到底，認為與其為了未知的未來存錢，不如把薪水花在自己喜歡的事物上，未來的事情，也不用煩惱得那麼早。

各種貸款繳不完

發薪日跟大失血日通常都是同一天，領到薪水馬上要繳這個繳那個，房貸車貸學貸信貸，人人都是「負二貸」，繳完之後原本就沒多少的薪水變更少，分配在一個月裡面還有點吃緊，無法存錢也是很正常的。

社交飯局難拒絕

出社會後學做人的機會多過學做事的機會，人脈存摺也比銀行存摺更重要，各種應酬、飯局不斷，從以前同學到公司同事再到前同事，每一個交友圈都要認真經營，動不動就要參加飯局，也是很傷本的一件事情。

沒有方法、不會理財

不會理財沒關係，只要牢記儲蓄的黃金公式「收入-儲蓄=支出」，想要存錢最重要的就是在拿到薪水的時候，把要存的錢先從裡面扣掉，這樣就不怕透支，覺得這種存錢法太無聊的人，也可以嘗試各種不同的存錢妙招，腦袋裡沒有方法？那就找出一個最適合自己的方法！

誘惑太多94忍不住

每個月網拍都買到剁手嗎？現在的廣告商總是能相當精準地投放「你可能會喜歡」的物品到你眼前，只要一不注意就會手滑，買了一堆原本沒有要買的東西，久而久之你也就說服自己「錢沒有不見，只是變成自己喜歡的樣子！」

薪水太少永遠月光族

仍在領死薪水的小資族，因為收入較低，加上物價已不如十幾年，萬物齊漲的時代，收入高低就等同於決定了你的存錢進度，能夠存下的閒錢變少了，當然很難不成為「月光族」，網友就笑稱「都快活不下去了還存錢」。

錢都繳給房東

外地居大不易，對於身處異鄉的人來說什麼都要自己打拼，尤其是剛出社會的新鮮人，幾乎三分之一都要繳給房東，扣除其他生活開銷，存錢根本是天方夜譚，相較於住在家裡的人，一年就差了好幾萬，租屋族存不到錢似乎情有可原，可憐哪。