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經常說「我就爛」？告別「厭世病」、重拾生命熱情的10個方法

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▲▼厭世,網路溫度計,熱情。（圖／翻攝自PEXELS）

▲你也得了厭世病嗎？試試這幾個方法，重新找回熱情。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

天天上班下班、加班趕報告，日復一日做的事情都差不多，有一天突然想不起到底為誰辛苦為誰忙，發現自己越來越不像自己。「厭世」好像是這個時代的人們共通的文明病，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查那些患有「厭世病」的人，都是用什麼方法戒掉「我就爛」的想法、重拾生命的熱情？

辭職

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對生活與工作不滿，可能是因為你並沒有那麼喜歡自己正在做的事，久了當然也會不知道意義在哪、越來越厭世，如果真的發現自己對工作感到厭煩，不妨果斷辭職，給自己一點休息跟充電的時間。

▲▼厭世,網路溫度計,熱情。（圖／翻攝自PEXELS）

冥想

人生中的迷惘時刻很多，有時是因為選擇太多，有時是因為想達到家人期待，心中的矛盾感常常滋生，遇到這種狀況，更該好好跟自己對話，藉由冥想聆聽自己內心的想法，答案就會慢慢浮現。

▲▼厭世,網路溫度計,熱情。（圖／翻攝自PEXELS）

畫畫

近幾年禪繞畫跟著色畫風潮盛行，許多人藉由畫畫來療癒自我，也是一種心靈上的寄託，不管是煩燥時隨手畫上幾筆，或是一筆一畫全神貫注，都能感到心情平靜，下次又對於一成不變的生活感到煩燥時，就拿起畫筆吧。

宗教信仰

向外求不如意的時候，不妨試試向內求，無法改變外在環境那就試著改變自己的想法，有時一直過不去的檻，換個想法就輕鬆跨過，這正是很多人會仰賴宗教信仰的原因，為自己的心靈與內在「補血」，找回生命的意義。

進修

出了社會之後，發現最幸福的還是當學生的那段時光，相比不斷消耗的職場生活，一直吸收新知是令人開心的事情，如果覺得自己停止學習與成長了，那就利用閒暇之餘找個自己感興趣的課程報名，重新當一次學生！

▲▼厭世,網路溫度計,熱情。（圖／翻攝自PEXELS）

閱讀

「書中自有顏如玉」，閱讀也是一種重新找回熱情的好方法，這個世界的學問這麼多，一定有你還沒學過的，多花一些時間閱讀，一定可以發現有趣的事物，重新勾起你對這個世界的好奇心。

▲▼厭世,網路溫度計,熱情。（圖／翻攝自PEXELS）

健身

運動可以讓大腦產生腦內啡，這是人人都知道的事情，所以很多人心情不好的時候就會選擇去運動，精疲力竭之後彷彿又可以重新振作，運動除了可以降低壓力，看到自己體態越來越棒，還能增加幸福感，消除厭世感就從健身開始。

創業

領死薪水的小資族，最想做的事情應該就是創業，很多創業者憑藉一股熱血展開創業之旅，看似「當老闆」，其實並不輕鬆，如果沒有想清楚就衝一波，可能會因為有太多不切實際的想像而讓自己陷入萬劫不復的境地。

當志工

「施比受更有福」，擁有給予的能力是幸福的，許多人會以當志工為療癒自我、找到人生意義的方式，不僅能體會到各種不同的生活處境，更能因此而讓自己更加珍惜自己擁有的事物，在當志工的過程中，也能獲得更大的快樂。

▲▼厭世,網路溫度計,熱情。（圖／翻攝自PEXELS）

一個人出國

對現在的生活感到很厭煩？大膽走出自己的舒適圈吧！一個人出國固然是極大的挑戰，但旅行中所見所聞也會富足你的心靈，我們常說，重要的是過程，旅行中的經歷都會成為生命中的養分，一直坐而言，不如現在就起而行。

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厭世網路溫度計熱情

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