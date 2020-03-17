都扛過去了！　陝西醫護隊淚別武漢：真的挺難的

記者魏有德／綜合報導

隨武漢新冠肺炎疫情趨緩，大陸各地支援武漢的醫護人員今（17日）起，陸續返回家鄉。陝西國家緊急醫學救援隊馳援武漢43天，於清晨5時許，分乘9輛各式車輛離開，成為首批結束援鄂的醫療隊。此外，天津醫療隊也於下午13時，搭乘首架醫護專機返家。

▲支援武漢抗疫的陝西醫療隊離開前與當地醫護人員擁抱道別。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，最早結束任務的陝西國家緊急醫學救援隊由陝西省人民醫院組建而成，包含來自急診內科、婦產科、兒科、神經內科、心理科、急診外科等專業的43名隊員，在武漢客廳方艙醫院和武鋼青山方艙醫院累計參與管理床位988張，觀察治療患者1235人次。

▲陝西醫療隊結束43天支援武漢抗議任務返程。（圖／翻攝新華網）

陝西國家緊急醫學救援隊今晨離開武漢時，不少隊員紅著眼眶，與送行的當地醫護人員擁抱道別，隊員崔雅清表示，可以完成任務回家，心情有些激動。他也語帶哽咽的提到，「武漢真的『挺難的』，但是國家都扛過去了。」

▲天津醫療隊搭乘廈航專機回家。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，由廈航執飛的醫護專機今早前往武漢，擔任運送天津首批醫療隊共138人返家的任務。據《廈門航空》官方微博表示，MF8766 航班作為武漢第一班起飛的醫護返程航班，也是廈航首個接醫護人員回家的航班，搭載著138名醫護人員從武漢天河機場起飛，預計15:08到達天津，「我們盡一切努力，讓白衣天使們早一點，再早一點回到溫暖的家中。」