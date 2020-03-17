快訊／北投驚傳「街頭擄人」！債務糾紛約談判…男一現身秒遭押走

桃園市楊姓男子與蘇姓友人有5萬餘元債務糾紛，前年2月相約在友人住處談判，楊男與蘇沒談幾句話就持水果刀往左胸猛刺一刀，趁友人護送就醫救時逃逸，蘇後來急救不治，檢警以監視畫面錄下楊曾說「就是要給他死」，依殺人罪嫌起訴，地院刑事部分判處楊男15年有期徒刑，蘇的母親聲請附帶民事求償800餘萬元，還痛陳目睹兒子死不瞑目慘狀難以忘懷，民事庭法官審酌後判處楊男需賠償蘇母334萬餘元，本上還可上訴。