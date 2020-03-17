快訊／北投驚傳「街頭擄人」！債務糾紛約談判…男一現身秒遭押走

記者邱中岳、莊智勝／台北報導
台北市北投區14日晚間驚傳一起擄人案，一名男子當街遭人強行擄走；北投永明所警方獲報後立即派員前往現場了解，發現整起案件疑似是金錢糾紛所致，目前全案正深入調查釐清案情。
警方調查，受害者連男先前曾跟謝姓兄弟檔共借款3萬元，但事後卻神隱不還錢，因此雙方相約在捷運唭哩岸站談判，豈料連男才剛現身，就立刻在人來人往的大街上遭到惡煞強擄，嚇得目擊民眾急忙報案。
警方事後循線追查，已火速逮捕涉案嫌犯，憲政深入調查中，全案依妨害自由、重利等罪嫌移送法辦。
記者邱中岳、莊智勝／台北報導
台北市北投區14日晚間驚傳一起擄人案，一名男子當街遭人強行擄走；北投永明所警方獲報後立即派員前往現場了解，發現整起案件疑似是金錢糾紛所致，目前全案正深入調查釐清案情。
警方調查，受害者連男先前曾跟謝姓兄弟檔共借款3萬元，但事後卻神隱不還錢，因此雙方相約在捷運唭哩岸站談判，豈料連男才剛現身，就立刻在人來人往的大街上遭到惡煞強擄，嚇得目擊民眾急忙報案。
警方事後循線追查，已火速逮捕涉案嫌犯，憲政深入調查中，全案依妨害自由、重利等罪嫌移送法辦。
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