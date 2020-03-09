桃園傳槍響！女遭拘禁+狂毆趁隙求救　友急赴現場慘中槍…右腿貫穿送醫救治

▲桃園八德傳槍響，警方到場攻堅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園市八德分局8日凌晨接獲報案，稱長興路段傳出槍響，且有名男子中槍送醫。警方獲報後立刻趕赴現場，發現一名女子遭到拘禁，而嫌犯拒絕開門，警方為免衝突擴大，便立刻展開攻堅，隨後破門而入，將3名嫌犯逮捕，並在現場查扣金牛座手槍1把、子彈10顆、微量K他命毒品等，全案先依殺人未遂、槍砲等罪送辦。

警方初步調查，一名女子與吳姓嫌犯有債務糾紛，因此遭到拘禁，還被毆打成傷。在混亂中，女子找到機會向賴姓友人求救，而賴男在接獲電話後，7日深夜隻身前往想了解狀況，但一抵達後就發現態勢不妙，立刻想逃離，卻遭到吳男及另名洪姓同夥持槍及鋁棒強押進屋。

▲警方破門後，在嫌犯家屋頂夾層發現改造槍枝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

雙方進到屋內後起了嚴重口角，吳男竟氣得朝賴男開槍，子彈當場從賴男右大腿貫穿至左大腿，賴男隨後趕緊逃離，並自行開車就醫，而遭拘禁的女子也趁隙逃離現場。

事發後，賴男向友人告知遭吳嫌開槍，其友人便找來多名同夥到場談判。然而，吳男見狀，立刻朝屋外開槍，而此時警方也趕抵現場，並拉起封鎖線調查。

由於警方到場後，吳嫌拒絕開門，警方遂展開攻堅，並持破門器從吳嫌住處後門破門而入，並將吳男、洪姓同夥及另名女子壓制逮捕。警方隨後在吳男住處搜索，並在屋頂冷氣隔熱板縫隙內發現金牛座手槍1把，裡頭還有以上膛子彈10顆，另外還有微量K他命毒品等，全案訊後將依依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等案移送法辦。

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