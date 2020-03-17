影／南部某國立大學生遊德國確診！自主健康管理「曾和兩同學聚餐」

記者洪巧藍／台北報導

南部某國立大學傳疑似有學生染上新冠肺炎，校方緊急發通知給學生不要來上課。教育部今日證實，國內第75案就是南部某大學學生，返國後有主動和學校聯繫，當時德國還不屬於3級旅遊警示區，但已經有自主管理14天，期間出現症狀，也和學校通報，進行採檢，昨日確診。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

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教育部表示，個案回國後到確診期間都沒有進入校園，在租屋處自主健康管理，但是和2名同學校外聚餐，依照停課標準，和案75接觸的兩名同學，所修習的9門課改線上課程，也請相關修課師生自主管理14天，並且進行消毒工作。

▲確診個案總表。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

這起案件是使於有網友在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）貼文說，接到教務處通知，「因應發生疑似病例」，17日起勿到校上課，修習的7門課程改由以同步或非同步線上學習，相關資訊17日下午3時前會再以簡訊或電子郵件通知，並請同學自主健康管理，出門戴口罩並量體溫。

揮中心今日公布國內新增10例境外移入確診個案，其中案75為南部20多歲男性，2月23日至3月8日至德國旅遊，3月8日返國後出現流鼻水症狀，11日自覺嗅覺喪失，13日至診所就醫，因症狀未改善又於16日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形故採檢通報，於今日確診。指揮中心已初步掌握接觸者9人，將持續擴大追蹤。

▲境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）