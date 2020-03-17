高雄市翁騎機車外出買藥　出現住處25公里外萬巒…8小時迷航記　

▲屏東縣內埔警分局赤山派出所警員羅吉良替高雄市張姓老翁找到家人，讓家人很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝，以一下同）

記者陳崑福／屏東報導

90歲的高雄市張姓老翁，騎機車外出買藥，卻騎到距住處25公里外的屏東縣萬巒鄉，流落街頭，內埔警方獲報前往處理，根據他提供家裡電話欲聯絡家人，均是空號，利用機車車牌查出他身分，通知家人帶回，讓失蹤8小時的他回到家。

▲老翁帶回派出所。

內埔警分局赤山所日前接獲110報案，指有位老人疑似迷途在萬巒鄉信敏路上，警員羅吉良前往處理，抵達現場，看到老翁一臉疑惑的站在機車旁，上前詢問身分資料，惟他年事已高，記憶不甚清楚且說話緩慢，經撥打他提供的家中電話皆是空號。

羅員向附近住戶打探後也無人認識他，見天色昏暗，羅員便抄錄車牌號碼後，並將車輛暫時停放路旁安全之處，隨後載送他返所繼續追查身分。惟擔心他體力不濟，便提供熱食與飲水，讓渠恢復體能並安定心身後，羅員繼續利用車號確認他是車主，再透過警政系統查出張翁目前被高雄市警方通報為失蹤人口。

家人表示，張翁外出買藥，遲遲未返家，便到派出所報案，所幸內埔警方即時協助查獲，對此相當感激。

分局長蔡耀順表示，羅員善用警政系統查出老翁身分並聯繫上家屬，並提供晚餐之善行，讓民眾感受到警方的執法專業與親民服務，提升警察正面形象，足為同仁表率；也呼籲民眾，家中長輩外出時，可將家屬的聯繫方式供長輩隨身攜帶，俾利長輩面對困難能獲得幫助。

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