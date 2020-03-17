防疫優先！駁二「2020青春設計節」取消實體展覽　改為數位展出

▲防疫優先！駁二「2020青春設計節」取消實體展覽，延長徵件、改為數位展出。（圖／高雄市政府文化局提供）



記者林育綾／綜合報導

「2020青春設計節」原訂於5月1日至10日在高雄駁二藝術特區舉辦，而受到新冠肺炎疫情影響，今年將取消實體展覽，競賽作品改以數位方式展出，參賽評審也將調整為線上評選。而因應展出方式的改變，今年創意競賽將延長徵件日期至4月24日(五)止，為同學爭取報名時間，鼓勵踴躍參賽。

高雄市政府文化局局長林思伶表示，今年因疫情影響，為了降低傳染風險及確保同學們的健康，「青春設計節」決定調整活動辦理方式，競賽項目繼續辦理，所有參賽作品將以數位線上方式展出，雖然實體展出取消，但仍希望藉由數位展示平台，提供青年學子展示4年所累積的創意成果。

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「青春設計節」邁入第11屆，是台灣極具指標性的新銳設計創意平台之一，同時也是南部設計領域最大的競賽活動，今年匯聚22所學校、39系所，競賽作品目前仍踴躍報名中。

主辦單位表示，近年來年輕人對於社會議題、文化傳承的關注度越來越高，運用設計的力量，試圖改善社會環境，這些創意能量都將透過網路平台來傳遞，文化局與在地企業持續提供資源，支持青年學子創作，期許每一位同學都能維持熱忱，在這高度變換的時代裡，創造屬於自己的舞台，持續為設計灌注青春與活力。相關競賽簡章及活動資訊請上「青春設計節」官方網站查詢。