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全國消防人員好羨慕！ 台南捕蜂捉蛇專責化消防員不再捕蜂蛇

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▲台南市「捕蜂捉蛇專責化」，在市長黃偉哲大力支持下，讓台南市成為全國六都第二個將「捕蜂捉蛇勤務」，實質回歸農業局的直轄市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「捕蜂捉蛇專責化」，在市長黃偉哲大力支持下，讓台南市成為全國六都第二個將「捕蜂捉蛇勤務」，實質回歸農業局的直轄市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據統計近年來因執行捕蜂捉蛇工作，已造成3名警義消死亡、24名受傷、燒毀4間民宅，消防人員苦不堪言，台南市消防局17日召開「捕蜂捉蛇專責化、市民服務一把抓」記者會，在市長黃偉哲大力支持下，讓台南市成為全國六都第二個將「捕蜂捉蛇勤務」，實質回歸農業局的直轄市。

▲台南市「捕蜂捉蛇專責化」，在市長黃偉哲大力支持下，讓台南市成為全國六都第二個將「捕蜂捉蛇勤務」，實質回歸農業局的直轄市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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消防局指出，未來捕蜂捉蛇之工作，將從3月23日凌晨，由農業局外包廠商處理，捕蜂捉蛇工作將成為消防人員的歷史名詞。本次捕蜂捉蛇專責化有以下三個亮點：全國經費最精省，24小時實質回歸，台南市每年捕蜂勤務量約3400件；捕蛇勤務量約4500件，3月23日凌晨由農業局外包廠商24小時處理；另特別一提的是，捕蜂捉蛇工作委外發包經費也是全國最少。受理服務多元化，市民申請免煩惱，未來市民若有捕蜂捉蛇需求可以撥打農業局提供捕蜂的專業電話（0968 059991），而捉蛇工作則提供捉蛇的專業電話（0905-585980），或透過1999及119協助轉報農業局外包廠商，期待能透過多個受理申請的管道，避免影響市民的權益。

▲台南市「捕蜂捉蛇專責化」，在市長黃偉哲大力支持下，讓台南市成為全國六都第二個將「捕蜂捉蛇勤務」，實質回歸農業局的直轄市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二、設置據點機動化，快速服務有保障：台南市捕蜂委外廠商設置據點有3處，分別有設置專人服務，目前編組20位專業捕蜂人員提供服務，並要求通報後1小時內到場評估。捕蛇委外廠商設置據點有7處，據點分別有專人服務並且有機動組以及臨時編組等三層執行面，以達30分鐘內快速服務為原則。

▲台南市「捕蜂捉蛇專責化」，在市長黃偉哲大力支持下，讓台南市成為全國六都第二個將「捕蜂捉蛇勤務」，實質回歸農業局的直轄市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，捕蜂捉蛇勤務雖然回歸給農業局，市府一定會在讓市民安全不打折的前提下，將捕蜂捉蛇工作無縫接軌，委由外包廠商來處理，捕蜂捉蛇專業分工除了大大減少消防人員的負擔，亦使消防人員更有時間專注各項體技能訓練，以面對嚴峻的災害現場，未來更加專注在火災預防、災害搶救及緊急救護的工作上，提供更好的服務品質，落實「安全大台南」的目標。

▲台南市「捕蜂捉蛇專責化」，在市長黃偉哲大力支持下，讓台南市成為全國六都第二個將「捕蜂捉蛇勤務」，實質回歸農業局的直轄市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯說，以往消防機關考量為民服務協助民眾處理相關動物業務，但捕蜂捉蛇業務日益漸增，已排擠消防機關救災救護勤務之執行，今日將捕蜂捉蛇業務回歸農政專業，除了大大避免消防人員因不諳蜂蛇習性受傷外，也能使消防人員更專注於體技能訓練，強化各項戰術戰技觀念，確保市民生命財產安全。

▲台南市「捕蜂捉蛇專責化」，在市長黃偉哲大力支持下，讓台南市成為全國六都第二個將「捕蜂捉蛇勤務」，實質回歸農業局的直轄市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清表示，捕蜂捉蛇工作期待能透過多個受理申請的管道，避免影響市民的權益。農業局將秉持著解決市民問題的精神，持續為民眾服務，往後將與消防局密切合作，民眾不必煩惱遇到「蜂蛇」問題，只要一通電話即有人給予協助。

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