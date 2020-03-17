台南安平「劍獅漢方口罩布套」　安心罩得住

▲台南市安平區公所推出「安平劍獅漢方口罩布套」，安心罩得住。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區公所，因應新冠肺炎口罩需求，推出劍獅布套口罩，隨袋並備有漢方中藥香包，搭配醫療口罩使用，除能安心罩得住外，所散發出中藥氣味，對人體有很大幫助。

布口罩外觀的劍獅圖樣及「最理想的距離就是我在你心裡」的用字，不僅有祈福的寓意外，還兼具撩妹效果，讓你不開口也能傳達心意，一堆出就受到大眾喜歡，安平區公所接地氣的創想，再一次的引領話題。

這次推出的劍獅口罩漢方布套，將搭配安平區公所臉書答題抽獎活動贈送，活動獎項除了劍獅口罩漢方布套外，最大獎為掃地機器人，歡迎有興趣的朋友趕快參加答題送好禮活動。另外提醒市民朋友，布套口罩不具醫療效果，並需經常清洗，才能正確防疫。除了戴口罩，勤洗手及避免前往人多的地方，亦是阻絕肺炎疫情擴散的不二方門。

市長黃偉哲提醒大家，防疫大作戰，大家勤洗手，疫情快快走。此外，清明掃墓取消祭祀法會活動，改採靜態搭棚祭祖；不開放入塔祭拜、不提供清明接駁專車，降低密閉空間群聚感染風險。安平區區長賴青足表示，劍獅口罩漢方布套代表劍獅默默守護我們、祈求平安，只要民眾做好自我防護，並配合政府防疫措施，即可有效防止武漢肺炎疫情蔓延。

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