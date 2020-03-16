台南爆男童遭猥褻...寄媽被控隱匿還原諒大叔　社會局：對「亂摸」認知不同

▲男童寄養家庭的媽媽自述在詢問男童時，發現嫌犯會「亂摸」男童，而制止男童與對方接近，但被控未通報社工進一步查處，引起受害男童家長不滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南爆出國小數名男童遭「大叔」男子性侵、猥褻，其中1男童還是寄養家庭照顧的孩子，寄養家庭媽媽被控知道男童遭猥褻時竟隱匿不報，開庭還幫犯嫌開脫說要「原諒」，引起受害男童家長不滿，家長們指控當時若依法通報，就不會有孩子再受害。

據了解，該名被害男童約於2016年間至該寄養家庭，本案於2019年爆發後，在警訊及庭訊中，寄養家庭的媽媽（寄媽）稱，2017年間在學校看見外號「大叔」的男子坐在男童旁，寄媽因常在學校看見該男子，當下不覺奇怪，惟進一步詢問男童，該男子都與男童做什麼事，男童表示在「玩手機」，寄媽再問該男子會對你「亂摸嗎？」，男童回稱「會啊！他會亂摸」，寄媽心中一驚，即警告男童不准靠近該男子，但卻沒有依規定通報社工查處。

被害男童家長指控，寄媽不但隱匿沒有通報，還在日前開庭時，甚至說出要原諒嫌犯的話，讓受害男童家長十分憤怒。該名受害男童家長指出，2017年至2019年間，嫌犯陸續對多名男童猥褻、性侵，如果當時寄媽有通報的話，或許這個嫌犯早就被抓了，他的孩子也不會受害，他的孩子受害長達2年，這2年社工有沒有親自訪視？若有訪視，怎會沒發現問題？且本案開庭時，社工指有另名5歲的孩子也在該寄養家庭內，男童家長強烈質疑這樣的寄養家庭安全嗎？還可以繼續做寄養家庭嗎？

受害男童家長還指控，嫌犯的妻子涉嫌找上該寄養家庭，說服寄媽原諒嫌犯，甚至他的孩子已轉至屏東的寄養家庭，嫌犯的妻子竟還能找到，他質疑「寄養家庭」的相關資訊都是受到保護的，為何嫌犯的妻子會知悉？是不是有人洩露這些機密資訊？如果寄媽當初依定通報社工查處，嫌犯可能早就被發現法辦，也不會再有其他孩子受害，這到底誰要負責任？

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，經了解該寄媽並非刻意隱匿不報，疑係「認知不同」，寄媽當時認為男童遭「亂摸」，與遭「猥褻」兩者不同，因此當時未進行通報。依現行寄養家庭的孩子，若發生特殊狀況，依規定寄養家庭需先回報家扶基金會寄養家庭社工，再由寄養社工會同社會局，進行深入瞭解及後續處理。但對寄媽說出願意原諒嫌犯，這部分還在深入調查釐清中。

台南市社會局局長陳榮枝獲悉此事，認為此事應嚴正查處，指示將該寄養家庭中的孩子移出，另外安置於其他適當處所，並立即對該寄養家庭進行訪查，暫停其接受兒少安置的業務；陳榮枝強調，後續若經查屬實，寄養家庭有隱匿未報之情事，家扶基金會將會重新評估其寄養家庭適任性，絕不會包庇。

市府社會局表示，為加強寄養家庭照顧者，對性侵害或性猥褻事件，有正確的認知及更高的敏感度，已邀請專家學者提供指導，加強對寄養社工及寄養家庭安排專業訓練講習，以增進第一線照顧人員敏銳度及危機處理能力。

社會局強調，依現行規定，要成為台南市的寄養家庭都有相關的條件限制，並需經嚴格的挑選，這些寄養家庭每年也需再參加職訓、進行素行及兒虐、家暴紀錄調查考核，如認不適任，即會停止寄養家庭資格，以期杜絕類似情事發生。

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