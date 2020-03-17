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受邀到高雄擔任防疫總顧問　楊志良開頭批：禁師生出國根本違憲！

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▲▼ 前衛生署長楊志良 。（圖／記者翁進忠攝）
▲前衛生署長楊志良 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

新冠肺炎疫情目前蔓延全球，高雄市長韓國瑜特別聘前衛生署長楊志良擔任高市府防疫總顧問，17日市政會議上，特別安排楊志良發表專題演說，不過楊志良演講主題訂為「口罩之亂」抑或「貞昌之亂」，開頭更點名行政院長蘇貞昌要高中以下老師同學不能出國根本違憲，限制人民遷徙。

▲▼ 前衛生署長楊志良南下高雄市府專題演講 。（圖／記者翁進忠攝）

▲  前衛生署長楊志良南下高雄市府專題演講 。（圖／記者翁進忠攝）

請繼續往下閱讀...

楊志良一開場就先點名行政院長蘇貞昌，要高中以下老師同學不能出國根本違憲，限制人民遷徙，傳染病防治法他很了解，在法定傳染病下，政府可強制治療，可徵用防疫物資、可動員醫事人員，但是沒有說可以限制民眾自由。

他補充：「法定傳染病可以強制隔離、強制治療，沒有說強制要不要出國，人民是有這個遷徙的自由，他擴大解釋傳染病防治法，我沒有病我很健康啊，為什麼我不能出國，我也沒有到疫區去，你就規定我不能出國，請問哪一條？」

記者追問蘇貞昌提到根據「傳染病防治法」及特別條例有規定，他則說：「特別法法在哪裡，用法律跟憲法牴觸，法律無效，根據哪一條法律條文，傳染病防治法有這條嗎？我也不是這個疑似的接觸者，也不是感染者，為什麼不能出國，我聽不懂。」

高市新聞局長鄭照新事後受訪表示：「楊前署長他有很多的觀點非常獨到，跟這個市府的觀點有些一致，有些不一樣，我們各局處的首長也都提出了他們在防疫上面的所遇到的疑惑，甚至出現了辯論，這樣多元觀點表達，其實對於我們在防疫都是非常有益的，我們還是要尊重中央疫情指揮中心的所有的措施，也非常感謝中央展現的決斷力，地方政府都會全力來配合好相關措施的推行。」

時間對我們來說完全沒用！

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