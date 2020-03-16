賺黑心口罩財他第一名！高雄某藥師囤賣21.5萬片　哄價10元民眾仍搶翻

▲高雄左營區一藥局自疫情爆發之初便開始囤積、哄抬口罩價格，總計售出21萬5,350片。（示意圖，與本案無關／翻攝調查局）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄左營區一間藥局自行政院公告「一般醫用口罩及外科手術口罩」為防疫物資起，便以每片6元價格向廠商進貨，再哄抬價格以10元賣出，2月3日至3月3日期間總計售出21萬5,350片，大賺86萬餘元口罩財。高市調查局4日約談主嫌林姓藥師到案，將他依違反傳染病防治法移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市調查處日前接獲情資指，左營區有一藥局疑似哄抬價格及囤積防疫物資，以10元價格對民眾銷售「益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）」，橋頭地檢署獲報後速指揮調查局介入偵辦。

高雄市政府衛生局人員及消保官前往藥局稽查時發現，林姓藥師自行政院1月31日公告「一般醫用口罩及外科手術口罩」為防疫物資起，即以每片6元價格向供應商進貨並開始囤積「益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）」，隨後又趁疫情蔓延、醫用口罩大缺貨時哄抬價格，將售價調帳至每片10元，遠超出政府實施口罩實名制所訂之統一價格5元，經查，該藥局自2月3日至3月3日期間囤積後一共售出21萬5,350片，數量相當驚人，是自行政院全數徵用全國 66 家口罩製造廠商以來，偵破囤積及哄抬價格與數量最高之防疫口罩案件。

高雄市調查處3月4日約談主嫌林姓藥師到案說明，檢方偵訊時林師坦承犯行，全案依違反傳染病防治法「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送橋頭地檢署依法偵辦。

對此調查局也呼籲，民眾如有遇到哄抬、囤積防疫口罩的事情，皆可立即通報調查局各外勤處站，而未來法務部也將持續積極蒐報並嚴查，遏止相關防疫物資遭哄抬、囤積，藉以降低民眾恐慌，維護防疫物資管控及調度。

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