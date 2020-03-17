英國創業卻碰上疫情！　博士媽嘆「幾年心血被淹沒」：瞬間現金流崩斷

▲英國戴口罩的人仍是少數。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃可昀／綜合報導

自從英國政府宣布採取「物競天擇防疫法」後，旅英台人紛紛表達抗議。一名在英國創業的媽媽「PhD Backpacker - 旅博士媽咪」表示，英國最可怕的莫過於「出門遇不到幾個戴口罩」，所有人看起來像是什麼事都沒發生，照樣天天聚餐玩樂，「『新聞上』和『現實中』覺得是兩個世界」。

PhD Backpacker - 旅博士媽咪在臉書表示，在倫敦街頭看不到有店家進出量體溫、門口放乾洗手，酒吧到了下班時間依然塞滿客人，要不是新聞持續放送疫情狀況，她都快忘了自己身處危機之中，不過，公司營運亮起的紅燈仍提醒著她疫情多嚴重，「旅宿業的我們在英國瞬間現金流崩斷」，房東照樣每個月準時收幾十萬租金，「我們過去幾年的心血，就被淹沒在這波世界瘟疫引發的金融海嘯第一波了。」

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▲英國首相強生（Borris Johnson）採取物競天擇防疫法。（圖／達志影像／美聯社）

她透露，即便公司處於險境，她還是堅持撐下去，「同時我遭遇了戴口罩被歧視、被白眼」，孩子保姆戴口罩搭火車被趕下車，員工甚至被英國老人用報紙打，「我不滿的是，英國政府領導一個多元化的全球性金融大國和大都市，卻毫無包容力。」

網友心疼回應，「 聽說歐洲開始流行戴手套，但還是不戴口罩」、「唉呀～我懂這苦～我也退訂退到壓力大，一起加油」、「注意安全，在國外生存不易，要設停損點。」

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