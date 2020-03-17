高中弟回家直接躺床睡　「不洗手也不洗澡」僥倖喊：我不可能這麼衰啦

▲讀高中的弟弟回家都不洗手。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

因應新冠肺炎（COVID-19），現在走在路上會看到幾乎每個人都戴著口罩，相關單位也一再強調洗手的重要性。不過有網友就在PTT的WomenTalk板上發起討論「大家可以接受家人回家不洗手嗎？」說他高一的弟弟回家沒洗手、沒洗澡就直接躺床睡了，「我弟都不聽 總是抱著僥倖心態」，忍不住PO文抱怨。

這位網友文中表示，弟弟現在高一，回家不洗手、不洗澡就直接躺床睡，「又不是不知道現在的疫情，叫他回家要洗手，要睡的話懶得洗起碼要換衣服，但我弟都不聽，總是抱著僥倖心態」，想溝通還會被弟弟回嘴「我不可能這麼衰啦！」讓原PO忍不住心累，「不知道是叛逆期還怎樣，跟他溝通都不聽，硬要唱反調……」

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看到貼文後，不少網友也有同樣的困擾，「家父也是如此，強迫一陣子發現無效，乾脆他一回家其他人都躲自己房間（他出門我們再消毒他碰過的地方）」、「真的，不願意洗手的人好多，出去倒垃圾搭電梯回來不洗，出去吃飯回家不洗」、「網路是一回事，會洗的才會特別回，現實絕對不洗手遠遠大於洗手。」

▲現在洗手是很重要的防疫動作。（示意圖／Unsplash）

其他人則紛紛留言討論，「不太能接受，如果是我妹我會直接拿酒精噴她的手」、「這個平常就要養成的習慣了」、「我現在不行，會怕，洗手前我連摸我的臉都不敢」、「他年紀就死亡率很低，加上年輕人真的沒在怕死的，無解。他就是連中也不怕，搞不好還想放假咧」、「我們家是不聽話先扁一頓再說。」

還有網友勸原PO要硬起來對待弟弟，「回來直接拿酒精噴他手啊，上課一整天不洗澡比較可怕不會有汗臭味嗎」、「這年紀腦袋有時還沒有很完整，只能你拿酒精噴他了，或者在他摸過的地方馬上用消毒水擦過之類的，只能這樣保護你」、「我們家是不聽話先扁一頓再說」、「現在的話真的不能忍，會要他們去洗手，或者噴個酒精消毒」、「連洗個手都懶，到底？」

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