陸31噸醫療物資抵義　習近平與孔蒂通話：增派醫療專家助抗疫

▲大陸專家組抵達義大利羅馬。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情持續擴大，單日確診及死亡案例超越全球各國。大陸國家主席習近平昨（16日）晚間應約與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）通話。習近平表示，我們將向義方增派醫療專家組，並盡力提供醫療物資等方面的援助，「中方願同意方一道，為抗擊疫情國際合作、打造『健康絲綢之路』作出貢獻。」

由大陸衛健委和中國紅十字會組成的9人專家組，自上海攜帶31噸醫療物資（含ICU病房設備、醫療防護用品、抗病毒藥劑等）於當地時間12日飛抵羅馬菲烏米奇諾機場，支援義大利新冠肺炎疫情防控工作，也是大陸支援伊朗、伊拉克後，派出的第三支專家團隊。

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝自微博）

《新華社》報導，習近平強調，這段時間，中國和義大利都經歷新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，經過數月艱苦努力，中國疫情防控形勢發生積極變化，取得階段性重要成果，同時經濟社會發展加快恢復，「我們將慎終如始，力爭盡早全面徹底戰勝疫情，為各國防控疫情提供信心。」

對此，習近平指出，「將急義方之所急，增派醫療專家組，並盡力提供醫療物資等方面的援助，中方願同意方一道，為抗擊疫情國際合作、打造『健康絲綢之路』作出貢獻。」

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／路透社）

義大利總理孔蒂除向習近平表示感謝，他還提到，中國政府採取堅決舉措，有效控制住疫情，對義大利等國是巨大鼓舞，也提供了借鑒。