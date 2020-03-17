第一線教育人員每天戰戰兢兢！潘文忠：禁止師生出國是避免少數人還有旅遊想法

▲教育部長潘文忠表示禁止高中職以下師生出國，是必要的防疫措施。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨(16)日宣布，為了加強防疫，避免疫情再度擴散，自3月17日起到本學期上課日為止，高中職以下學校全面停止師生出國計畫。對此，教育部長潘文忠表示，避免少數師生在此時還有出國的想法，才有這樣管制措施的必要。

潘文忠接受媒體採訪時表示，隨著這幾天確診個案急速增加，且都是境外移入的個案，其中還有高中的學生，對於校園防疫而言是個警訊和挑戰，「對於從國外旅遊回來的學生，大家心裡都非常的不安」，因此雖然多數師生不會在此時出國，但避免少數人仍有這樣的想法，才有這樣管制的必要。不過他也強調，如有特殊必要出國者可以專案申請，並且加強回國後管理措施。

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潘文忠提到，教育部這幾天跟各縣市教育局處做了相關聯繫，大家也都同意這樣的措施，主要是因為在校園第一線防疫的人員每天都戰戰兢兢，認為即使此措施會造成400多萬師生的不便，但這是為了防疫做最好的保護措施。

潘文忠強調，即將到來的大學第二階段甄選入學、國中會考、統測到高中指考等大型考試，都已跟相關辦理考試的單位做了嚴密溝通，針對可能發生的疫情，包含隔離會場、居家隔離、書審等防疫措施，將會兼顧到考生的權益公平，皆已做好了最高規格防疫準備。