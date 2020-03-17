4歲童遭虐死前一天！5歲姊「他不乖被抓去撞頭」　鄰後悔：好可愛本來想收養

▲謝女和陳姓男子去年11月交往，今年1月3日她就帶著和前夫生的三名小孩閃嫁。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化鹿港一名34歲陳姓繼父因4歲的繼子不吃飯，痛毆小孩丟出門外導致死亡。而陳家共有3名幼童，一名女鄰居說，事發前一天有去對方家看小孩，當時姊姊說弟弟不乖被抓去撞頭；她本來還想收養，且如果早一點通報，就不會發生憾事，對此十分後悔。

受害的4歲男童和6歲哥哥、5歲姊姊14日晚間因不配合吃飯，遭到陳姓繼父要求罰站、下跪，男童一哭鬧就受到腳踹、掃把狂打，一度還被打到狂吐，最後被丟到屋外等死。過程中，男童的27歲謝姓生母都在旁邊，雖事後有悄悄把孩子抱回屋內施救，卻還是無法挽回一條寶貴的生命，最後夫妻倆伴屍18小時才打電話通報。

▲▼夫妻倆伴屍18小時才打電話通報。（圖／東森新聞）

檢方相驗後發現，男童身上有多處擦挫傷、瘀傷，但不明顯，初步研判是臟器出血致死，詳細死因仍待進一步解剖。檢方認為，陳男痛毆繼子致死，涉嫌殺人罪，罪嫌重大且有串證、逃亡之虞，向法院聲請收押禁見獲准。

據了解，謝女和陳男去年11月交往，今年1月3日就帶著和前夫生的三名小孩閃嫁。《聯合報》報導，一名女鄰居透露，三童十分討喜、弟弟很可愛，本來想收養；她12日晚間聽到隔壁傳來孩子哭聲，13日帶著玉米去探望，詢問誰被打，女童比著弟弟說，指弟弟不乖被抓去撞頭。她事後得知不幸消息非常後悔，認為如果早點打家暴電話，小孩就不會被打死了。

▼4歲男童遭無辜打死。（圖／東森新聞）