不只4歲小弟遭虐待！哥哥、姊姊都有「陳舊」傷痕...緊急安置寄養家庭

記者蔡儀潔／綜合報導

彰化鹿港鎮發生駭人聽聞的虐童致死案！陳姓繼父痛毆4歲繼子後，更把男童丟到窗外等死。彰化縣社會處表示，目前該戶還有男童的5歲姊姊和6歲哥哥，而他們身上都有「陳舊」的傷痕，目前已緊急將2名孩童安置到寄養家庭，並給予適當的心理輔導。

▲4歲男童只是因為不吃飯就遭繼父活活打死。（圖／記者白珈陽攝）

據《自由時報》報導，彰化縣政府社會處社會發展科長鐘泂偉表示，受害男童的謝姓母親與前夫生有3名子女，前夫入獄後，2人在2018年間離婚，謝女帶著3名年幼子女回彰化娘家，因單親、失業等因素，被以特殊境遇等原因列為「高風險家庭」，縣政府每月給予社會救助。

謝女跟涉案陳男認識後，在今年1月結婚，並帶3名子女與陳男居住。由於陳男擁有房產，謝女被認定經濟狀況改善，因此不再列為「高風險家庭」，加上謝女與陳男並沒有家暴紀錄，社工即沒有持續關心。

鐘泂偉指出，謝女跟陳男婚後沒傳出任何家暴紀錄，但謝童不幸過世之後，社工立刻前去關懷，發現謝童的哥哥、姊姊身上都有「陳舊」的傷痕，懷疑曾遭家暴，目前已緊急將2名安置到寄養家庭，並給予適當的心理輔導。

▲男童救護畫面。（圖／記者白珈陽翻攝）

一名自稱是陳男弟弟的網友在PTT發文道歉，內容提到，社會局並未介入過哥哥一家，自己小時候也曾被打到進醫院，但這次鬧出人命，他還是很震驚、無助以及無奈，「很抱歉，我們陳家沒有管好家裡人，造成社會事件以及生命的離去，真的很對不起。」

此次案件發生在14日晚間，受害的4歲男童因不配合吃飯，遭到陳姓繼父要求罰站、下跪，一哭鬧就受到腳踹、掃把狂打，一度還被打到狂吐，最後被丟到屋外等死。整個過程中，男童的生母都在旁邊，雖然事後有悄悄把孩子抱回屋內施救，卻還是無法挽回一條寶貴的生命，最後夫妻倆伴屍18小時才決定打電話通報。