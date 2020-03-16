掃把猛揮打死4歲童！醉父看他吐了「拎起丟出家門」…媽一旁目睹全程

▲彰化4歲男童遭打死，生母在一旁目睹全程。（圖／記者白珈陽攝）

記者柯振中／綜合報導

彰化鹿港近日發生一起人倫悲劇，陳姓繼父因為4歲的繼子不吃飯，氣炸出手痛毆，隨後把繼子丟出門外等死。沒想到，孩子的生母見狀，沒有把孩子抱到醫院就醫，反而是抱回屋內自行急救，等到男童喪命後18小時，才打電話報案。

遭到毒手的4歲男童14日晚間不配合吃飯，讓醉酒的陳姓繼父氣炸，要求男童罰站、下跪。聽見孩子不斷哭鬧，繼父又出腳狂踹，導致男童狂吐，接著又拿起掃把，對著孩子狂打，還拎起來丟出屋外。

原先有消息指出，男童的母親回家時，發現孩子倒在馬路上，失去生命跡象，才趕緊報警、打電話叫救護車，但後來經過證實，生母不但在家，還目睹了全程，等到兒子被扔到屋外後，才把兒子抱回屋內，自行施救。

▼案件發生後，鄰居引導救護車，前往救援。（圖／記者白珈陽翻攝）

由於傷勢過重，男童回天乏術，但男童的生母沒有立刻報警，反而是與丈夫「伴屍18小時」後，才打電話通報。檢方相驗後發現，男童身上有多處擦挫傷、瘀傷，但不明顯，初步研判是臟器出血致死，詳細死因仍待進一步解剖。

檢方偵訊後認為，陳男痛毆繼子致死，涉嫌殺人罪，罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，因此向法院聲請收押禁見，稍早已獲得彰化地方法院准許，將陳男收押。

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