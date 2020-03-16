「在鏡上塗口水」！4歲童遭繼父狠踹狂毆　母目睹過程不敢救…他臟器出血慘死

▲彰化4歲男童遭繼父狂毆致死，鄰居見狀報案。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化鹿港一名4歲男童因為哭鬧遭到繼父陳嫌痛毆，並丟包到馬路上，而男童生母全程目睹毆打過程，事後雖有對男童進行急救，卻還是無法挽回兒子生命，才趕緊報警。陳嫌事後向檢方供稱，是因為孩子不吃飯以及把口水塗在鏡子上，被罰站、罰跪後，又哭鬧不止才動手教訓，而他訊後也因涉犯殺人罪嫌遭聲押。

回顧案情，男童14晚間哭鬧不止，其陳姓繼父竟爆氣出手狂毆，最後甚至將傷重的男童丟包馬路，自己返回屋內倒頭大睡。原先傳出生母返家後就發現兒子失去生命跡象，但檢察官稍早證實，男童生母有目睹兒子遭到痛毆，且將小孩抱進家中後，兩人還一度自行對小孩進行急救，但離譜的是，等到確定男童喪命後，兩人竟然伴屍了18小時才報案。

▲彰化男打死繼子，檢方認定涉犯殺人罪想法院聲請羈押禁見。（圖／翻攝臉書）

檢方調查，發現男童是因將口水塗在鏡子上，又加上使性子不吃飯，遭到陳嫌處罰。陳嫌先要男童罰站、罰跪，但見孩子不停哭鬧，竟出腳猛踹又用掃把狂毆孩子，導致男童因此狂吐持續哭鬧，15日清晨他見狀非但沒有送孩子醫院，反倒將孩子扔出門外，最後因內臟出血身亡。

檢方事後對男童進行相驗，發現男童身上有多處不明顯的擦挫傷及瘀傷，初步研判是臟器出血致死，但確切死亡原因，仍需待解剖後才能釐清。此外，檢方訊後認定陳嫌涉犯殺人罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

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