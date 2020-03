柔佛石化廠爆炸5死1燒傷　1年內第2起蘇丹要求查工安

▲邊佳蘭深水石油終站。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

位在馬來西亞柔佛州邊佳蘭(Pengerang)深水石油終站的一處煉油和石化綜合處理廠,在當地時間15日晚間發生爆炸意外,當時有7人在現場,當中5人死亡、1人受到全身70%燒傷,只有1人成功脫逃,目前確切起火原因有待調查,馬來西亞國家石油公司(Petronas)也尚未做出回應。

每天最高可以處理30萬桶原油的邊佳蘭深水石油終站,在2019年4月也曾因常壓渣油脫硫裝置而發生爆炸和火災,所幸沒有造成死亡意外,這是1年內第2起工安事件,至於此事爆炸意外是否會造成石油減產,還有待邊佳蘭煉油與石化公司回應。

A fire and explosion has occured at Pengerang Integrated Complex in Johor last night. PRefChem has confirmed the incident which happened around 10.50 pm and now it is under control pic.twitter.com/nDwVS43DQK